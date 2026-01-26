Atatürk Üniversitesi 2026 Sıralamasında Yükseldi

Uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) 2026 Dünya Üniversiteleri Sıralamalarına (World University Rankings 2026) Türk yükseköğretiminin küresel ölçekte artan görünürlüğünü bir kez daha ortaya koydu. Dünyadaki 40 bine yakın üniversitenin değerlendirildiği genel sıralamada, Türkiye'den 109 üniversite bulunuyor.

Bu tablo Türk üniversitelerinin uluslararası akademik rekabette giderek daha güçlü ve sürdürülebilir bir konuma ulaştığını gösterdi. Atatürk Üniversitesi, 2025 THE Dünya Üniversiteleri Sıralamasında yer aldığı 1000-1200 bandından, 2026 sonuçlarında 800-1000 bandına yükselmiştir. THE Dünya sıralamalarında ilk bin'deki 15 Türk üniversitesi içinde 9. sırada ve devlet üniversiteleri içerisinde 5. sırada yer aldı. Böylece hem genel görünürlük hem de alan bazlı performansıyla üniversitemiz yükseköğretim kurumları arasındaki yükselişini devam ettirdi.

Yaşam Bilimlerinde Zirve Atatürk Üniversitesinde

THE'nin 2026 Alan Bazlı Dünya Üniversite Sıralamalarında Atatürk Üniversitesi, Yaşam Bilimleri (Life Sciences) alanında 208 Türkiye üniversitesi arasından Türkiye genelinde 1. sıraya yükselerek çok güçlü bir başarıya imza attı.

Yaşam Bilimleri alanında Dünya sıralamasındaki ise 501-600 bandında yer alan Atatürk Üniversitesi, bu istikrarlı performansını Türkiye birinciliğiyle taçlandırdı.

Alan Bazlı Başarılarla Güçlenen Küresel Konum

THE 2026 sıralaması; araştırma derinliği, yayın kalitesi, akademik etki ve uluslararası iş birlikleri gibi başlıklarda üniversitelerin performansını dikkate alıyor. Bu çerçevede Atatürk Üniversitesi birçok temel akademik alanda istikrarlı yükselişini ve güçlü konumunu sürdürdü.

THE 2026 alan bazlı sonuçlarına göre Atatürk Üniversitesi 11 alanın 6'sında Türkiye'deki 208 Üniversite içerisinde ilk 10'da yer alarak büyük bir başarıya imza attı.

Tıp ve Sağlık Bilimleri alanında 601-800 dünya bandındaki istikrarlı konumunu sürdüren Atatürk Üniversitesi, bu alanda Türkiye genelinde 3., devlet üniversiteleri arasında 2. sıradaki yerini korudu.

Fizik Bilimleri alanında, 601-800 bandından 501-600 bandına yükselerek dikkat çekici bir sıçrama gerçekleştiren üniversite, Türkiye'de 3., devlet üniversiteleri arasında ise 2. sırada yer aldı.

Sosyal Bilimler alanında ise Atatürk Üniversitesi, 601-800 dünya bandındaki yerini korudu. Bu alanda Türkiye'de 8., devlet üniversiteleri arasında 4. sırada konumlandı.

Mühendislik alanında 601-800 bandında yer alan üniversite, devlet üniversiteleri arasında 5. sıraya yükselerek ulusal ölçekte rekabet gücünü artırdı.

Eğitim Bilimleri alanında Atatürk Üniversitesi, 501-600 dünya bandındaki konumunu sürdürdü. Türkiye'de 8., devlet üniversiteleri arasında ise 8. sırada yer aldı.

Sanat ve Beşeri Bilimler alanında ise Atatürk Üniversitesi, 601-800 bandında yer alma başarısı gösterdi; bu alanda Türkiye'de 7., devlet üniversiteleri arasında 5. sırada konumlandı.

Bu sonuçlar; Atatürk Üniversitesinin özellikle Yaşam Bilimleri alanındaki Türkiye 1.'liği başta olmak üzere, çok disiplinli akademik üretim, araştırma kapasitesi ve uluslararası etki açısından güçlü bir kurumsal birikime sahip olduğunu açık biçimde ortaya koydu.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Hedefimiz İlk 500'de Kalıcı Olmak"

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, THE 2026 sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu: "Times Higher Education tarafından açıklanan 2026 Dünya Üniversiteleri Sıralamaları, Türk yükseköğretiminin uluslararası ölçekte geldiği noktayı açıkça göstermektedir. Atatürk Üniversitesi olarak bizler alan bazlı akademik derinliği, araştırma kalitesini ve sürdürülebilir bilimsel üretimi önceleyen bir anlayışla hareket ediyoruz. Yaşam Bilimleri alanında Türkiye'de 208 üniversite arasında 1. sıraya yükselmemiz, bu stratejik yaklaşımın güçlü bir sonucudur. Yaşam bilimlerinden mühendisliğe, tıp ve sağlık bilimlerinden beşeri bilimlere uzanan geniş bir yelpazede elde ettiğimiz bu sonuçlar, doğru bir stratejik yönelim içinde olduğumuzu teyit etmektedir."

Rektör Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesinin küresel hedeflerine de dikkat çekerek: "Önümüzdeki dönemde hedefimiz, Atatürk Üniversitesini dünya üniversiteleri arasında ilk 600 bandına kalıcı biçimde taşımak ve uluslararası rekabette daha üst liglerde yer alan bir araştırma üniversitesi kimliğini güçlendirmektir. Ancak bu hedefin ötesinde, asıl amacımız; topluma, bilime ve insanlığa katkı sunan, akademik etkisi yüksek ve sürdürülebilir başarı üreten bir üniversite olmaktır. Bu vesileyle, emeği geçen tüm akademisyenlerimize, araştırmacılarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum"

Küresel Rekabette Güçlenen Bir Üniversite

THE 2026 verileri, Atatürk Üniversitesinin Türkiye'deki güçlü konumunu uluslararası arenaya taşıyan, araştırma odaklı ve uzun vadeli hedeflerle ilerleyen bir üniversite olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Üniversite, sahip olduğu akademik altyapı, nitelikli insan kaynağı ve disiplinler arası üretim gücüyle, dünya üniversiteleriyle etkin biçimde rekabet eden bir yükseköğretim kurumu olma yolunda kararlılıkla ilerlemeyi sürdürüyor. - ERZURUM