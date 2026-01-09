Atatürk Üniversitesi Başarılarına Dikkat Çekti

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, 2025 Araştırma Üniversiteleri Değerlendirme Raporu Sonuçlarına göre, A2 kategorisinde yer alan üniversitelerinin genel sıralamada 16, devlet üniversiteleri arasında ise 13. sıraya yerleştiğini söyledi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi Uygulama Oteli'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Hacımüftüoğlu, burada yaptığı konuşmada, kamuoyunun doğru, tarafsız ve zamanında bilgilendirilmesi adına büyük bir sorumluluk üstlenen değerli basın emekçilerinin gününü kutladı.

Gazetecilik mesleğinin kamu adına denetim yapan, toplumsal sorunları görünür kılan bir meslek olduğunu belirten Hacımüftüoğlu, "Atatürk Üniversitesi olarak bizler, basını yalnızca bir haber kaynağı değil, aynı zamanda toplumsal gelişimin ve akademik bilginin paydaşı olarak görüyoruz." dedi.

"Üniversitemiz oy birliğiyle tarihinde ilk kez tam akreditasyon almaya hak kazandı"

Hacımüftüoğlu, üniversitenin ulusal ve uluslararası alanda dikkati çeken başarılar gerçekleştirdiğinden bahsederek, şöyle devam etti:

"2025 Araştırma Üniversiteleri Değerlendirme Raporu Sonuçlarına göre, A2 kategorisinde yer alan üniversitemiz, bir basamak daha yükselerek genel sıralamada 16, devlet üniversiteleri arasında ise 13. sıraya yerleşti ve kategorideki konumunu güçlendirdi. Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında üniversitemiz oy birliğiyle tarihinde ilk kez tam akreditasyon almaya hak kazandı ve 5 yıl süreyle akredite edildi. Üniversitenin Kalkındırma Vakfının 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda dereceye giren başarılı öğrenciler için dikkati çeken bir burs programı uyguladı. Türkiye'de örneğine az rastlanan bu burs sitemiyle, üniversiteye başarı sıralamasıyla yerleşen öğrencilere öğrenim süresi boyunca aylık 30 bin lira burs desteği sağlıyoruz."

Uluslararası hedefler doğrultusunda Çin'e akademik ziyaret gerçekleştirdiklerini dile getiren Hacımüftüoğlu, ülkenin önde gelen ilaç firmalarıyla bir araya gelerek üniversite bünyesinde hayata geçirecekleri İlaç Ham Madde Merkezine yönelik mevcut teknolojiler ve işbirliği imkanlarını değerlendirdiğini aktardı.

Rektör Hacımüftüoğlu, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonrasında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince açıklanan yerleştirme sonuçlarına göre, Atatürk Üniversitesinin Türkiye'nin en çok tercih edilen yükseköğretim kurumları arasında yerini aldığı bilgisini paylaştı.

141 ulusal, 14 uluslararası patent başvurusu gerçekleştirildi

Hacımüftüoğlu, uluslararası bilimsel yayın alanında gösterdiği istikrarlı yükselişle önemli bir başarıya imza atan üniversitenin, 2025 yılında SCI, SCIE ve AHCI indekslerinde yer alan yayın sıralarıyla tüm üniversiteler arasında bir önceki yıla göre yayın sayısını en fazla artıran üniversite olarak ilk sırada yer aldığına dikkati çekti.

Atatürk Üniversitenin dünya genelindeki üniversiteler arasından üst sıralarda yer alma başarısını istikrarlı şekilde geliştirdiğini söyleyen Hacımüftüoğlu, şunları kaydetti:

"Atatürk Üniversitesi Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezimiz 2025 yılı boyunca alanında uzman kadro ile toplam 12 bin 581 numune üzerinde ileri düzey analiz ve test hizmeti gerçekleştirdi. 2025 yılı itibarıyla üniversite bünyesinde toplam 24 patent tescilleniş olup 141 ulusal, 14 ise uluslararası patent başvurusu gerçekleştirmiştir. Bilim toplum içindir ilkesini benimseyen anlayışla ve YÖK Başkanımızın hedefleri doğrultusunda Erzurum'un ihtiyaçlarına yönelik olarak belirlenen 25 ana başlık altında 250 temel ihtiyaca çözüm sunacak projeler için çalışmaya başladık."

Hacımüftüoğlu, bölge ve komşu ülkelere hizmet veren araştırma hastanesinde ileri teknolojik nöroanjiyografi cihazı gibi kapsamlı yatırımların hayata geçirildini, hastanenin fiziki ve tekolonojik kapasitesini güçlendirdiklerini sözlerine ekledi.