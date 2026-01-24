Atatürk Üniversitesi'nden Bütünleşik Yüksek Lisans Programı - Son Dakika
Atatürk Üniversitesi'nden Bütünleşik Yüksek Lisans Programı

24.01.2026 12:38
Atatürk Üniversitesi, başarılı lisans öğrencilerini erken yüksek lisansa dahil eden yeni program başlattı.

Atatürk Üniversitesi, başarılı lisans öğrencilerini akademik kariyer süreçlerine erkenden dahil etmek amacıyla devrim niteliğinde bir adım atarak "Bütünleşik Yüksek Lisans Programı" uygulamasını başlattı. "Geleceğe Bir Adım Önde Başla" sloganıyla duyurulan program kapsamında ilk kez kontenjan verilerek, genç araştırmacıların bilim dünyasına hızlı bir giriş yapması hedefleniyor.

Anadolu'nun ilim merkezi Atatürk Üniversitesi, "Araştırma Üniversitesi" vizyonunu güçlendirecek stratejik bir hamleyi hayata geçirdi. Lisans eğitimi devam eden başarılı öğrencilerin yüksek lisans dersleri almasına olanak tanıyan "Bütünleşik Yüksek Lisans Programı" için 2025-2026 bahar yarıyılı itibarıyla ilk kez kontenjan tanımlandı. Bu programla öğrenciler, lisans mezuniyeti öncesinde akademik üretim becerilerini geliştirme ve zamandan tasarruf etme fırsatı yakalayacaklar.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Bilimsel üretimi stratejik bir sorumluluk olarak görüyoruz"

Konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, üniversitenin son dönemde uluslararası sıralamalarda ve yayın performansında elde ettiği tarihi başarılara dikkat çekti. Rektör Hacımüftüoğlu, "Atatürk Üniversitesi olarak 2025 yılında yayın performansını Türkiye'de en fazla artıran üniversite olmanın gururunu yaşıyoruz. Araştırma Üniversitesi kimliğimizin bir gereği olarak bilimsel üretimi sadece bir faaliyet değil, stratejik bir sorumluluk olarak görüyoruz" dedi.

Bütünleşik programın bu vizyonun bir parçası olduğunu vurgulayan Hacımüftüoğlu, şunları kaydetti: "Gelecek vizyonumuz gençlerimizin hayalleriyle güçleniyor. Bütünleşik Yüksek Lisans Programı ile başarılı öğrencilerimizi henüz lisans sıralarındayken akademik ekosistemimize dahil ederek, onlara lisanstan yüksek lisansa kesintisiz ve hızlı bir geçiş imkanı sunuyoruz. THE 2026 Dünya Sıralaması'nda ilk 1000 bandına yerleşen üniversitemiz, bu tür yenilikçi modellerle 'Yerelden Küresele, Bilimle Yükselen Üniversite' olma hedefine emin adımlarla ilerlemektedir".

Akademik kariyerde zaman kazandıran model

Bütünleşik Yüksek Lisans Programı, lisans programının en erken 7. yarıyılında olan ve genel not ortalaması (AGNO) 3.00 ve üzerinde olan başarılı öğrencilere hitap ediyor. Programa kabul edilen öğrenciler, her yarıyıl en az bir en fazla iki lisansüstü ders alarak yüksek lisans kredilerini erkenden tamamlayabiliyorlar. Lisans mezuniyeti sonrası ALES ve ortalama şartlarını sağlayan öğrenciler, doğrudan yüksek lisans programına kesin kayıt yaptırarak eğitim sürelerini en az bir yıl kısaltma avantajına sahip oluyorlar.

Başvuru tarihleri ve kontenjan bilgileri

Üniversite genelinde Fen, Sağlık, Sosyal, Eğitim ve Türkiyat Araştırmaları gibi farklı enstitülerde toplam 3.902 kişilik devasa bir lisansüstü kontenjan havuzu oluşturulmuş durumda. Adaylar başvurularını 12 - 26 Ocak 2026 tarihleri arasında Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden online olarak gerçekleştirebilecek.

Başvuru Tarihleri: 12 - 26 Ocak 2026

Yerleştirme Sonuçlarının İlanı: 30 Ocak 2026

Kesin Kayıt İşlemleri: 02 - 03 Şubat 2026

"Geleceğe Bir Adım Önde Başla" sloganıyla hayata geçen bu program, Atatürk Üniversitesi'nin nitelikli araştırmacı yetiştirme konusundaki kararlılığının en somut göstergelerinden biri olarak kampüs yaşamındaki yerini aldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

