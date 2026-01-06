Atatürk Üniversitesi Yayın Sayısında İlk Sırada - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Atatürk Üniversitesi Yayın Sayısında İlk Sırada

Atatürk Üniversitesi Yayın Sayısında İlk Sırada
06.01.2026 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atatürk Üniversitesi, araştırma yayınlarını en fazla artıran üniversite oldu. 370 yayın artışı sağladı.

Atatürk Üniversitesinin uluslararası bilimsel yayın alanında gösterdiği başarılarıyla bir önceki yıla göre yayın sayısını en fazla artıran üniversite olarak ilk sırada yer aldığı bildirildi.

Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Üniversitesi istikrarlı yükselişle önemli bir başarıya imza attı.

Araştırma Üniversiteleri arasında bir önceki yıla göre yayın sayısını en fazla artıran üniversite olarak ilk sırada yer aldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Üniversite 2025 yılında SCI, SCIE ve AHCI indekslerinde yer alan yayın sayılarıyla araştırma üniversiteleri arasında bir önceki yıla göre yayın sayısını en fazla artıran üniversite olarak ilk sırada yer aldı. Web of Science'ın 5.01.2026 tarihli verilerine göre Atatürk Üniversitesi, 2024 yılında 1484 olan SCI, SCIE ve AHCI kapsamındaki yayın sayısını 2025 yılında 1854'e yükseltti. Bir yıl içerisinde 370 yayınlık artış sağlayan üniversite, bu performansıyla Araştırma Üniversiteleri arasında en yüksek yayın artışını gerçekleştiren üniversite oldu.

Elde edilen bu başarı, Atatürk Üniversitesinin araştırma-geliştirme odaklı vizyonunun, güçlü akademik kadrosunun ve bilimsel teşvik mekanizmalarının somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Farklı disiplinlerde yürütülen nitelikli akademik çalışmaların uluslararası indekslerde karşılık bulması, üniversitenin bilim dünyasındaki görünürlüğünü ve etkisini her geçen yıl daha da artırıyor."

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu da elde edilen başarının tesadüf olmadığını söyledi.

Atatürk Üniversitesinin yalnızca yayın sayısını artırmayı değil, aynı zamanda nitelikli, toplumsal katkı sağlayan ve uluslararası etki gücü yüksek çalışmalar üretmeyi hedeflediğini aktaran Hacımüftüoğlu, şunları kaydetti:

"Araştırma üniversitesi kimliğimizin gereği olarak, bilimsel üretimi stratejik bir sorumluluk olarak görüyoruz. SCI, SCIE ve AHCI indekslerinde yayın sayımızı bir yıl gibi kısa bir sürede 370 artırarak bilimsel çalışmalarımızı uluslararası arenada görünür kılmak yolunda kaydedilen bu gelişmeden ötürü memnuniyet duyuyoruz. Bu başarı, özveriyle çalışan akademisyenlerimizin, araştırma altyapımıza yapılan yatırımların ve üniversitemizde oluşturduğumuz bilim odaklı iklimin bir sonucudur.

Hedefimiz bilimsel yayınlarımızla sadece akademik literatüre katkı sunmak değil, ülkemizin kalkınma hedeflerine ve insanlığın ortak geleceğine değer katacak çalışmalar ortaya koymaktır. Bu doğrultuda akademik teşviklerimizi, proje desteklerimizi ve disiplinler arası iş birliklerini artırarak yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Atatürk Üniversitesi, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atatürk Üniversitesi Yayın Sayısında İlk Sırada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı
Siverek’te özel okulda kalorifer kazanı patladı: 2 personel ağır yaralı Siverek'te özel okulda kalorifer kazanı patladı: 2 personel ağır yaralı
Kaçak avcıya dev ceza Kaçak avcıya dev ceza
Hyundai i10 modeli satıştan kaldırıldı: Fiyatlar artık i20 ile başlıyor Hyundai i10 modeli satıştan kaldırıldı: Fiyatlar artık i20 ile başlıyor
Marius Sumudica 7.5 ay sonra geri döndü Marius Sumudica 7.5 ay sonra geri döndü
Dursun Özbek’ten Galatasaray taraftarına transfer müjdesi Dursun Özbek'ten Galatasaray taraftarına transfer müjdesi

19:52
Yeşilçam’ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
19:35
Canlı anlatım: Maç golle başladı
Canlı anlatım: Maç golle başladı
19:22
Borsa günü 12.000 seviyesini aşarak rekor düzeyde tamamladı
Borsa günü 12.000 seviyesini aşarak rekor düzeyde tamamladı
19:16
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
18:58
Bakan Güler’den, Suriye’de anlaşmaya yanaşmayan SDG’ye bir uyarı daha
Bakan Güler'den, Suriye'de anlaşmaya yanaşmayan SDG'ye bir uyarı daha
18:37
Bakan Şimşek’le ilgili çektiği video nedeniyle soruşturma başlatıldı
Bakan Şimşek'le ilgili çektiği video nedeniyle soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 20:54:42. #7.11#
SON DAKİKA: Atatürk Üniversitesi Yayın Sayısında İlk Sırada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.