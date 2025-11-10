Atatürk, Vefatının 87. Yılında Maltepe’de Anıldı

(İSTANBUL) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87'nci yılında Maltepe'de binlerce vatandaşın katıldığı etkinliklerle anıldı. Maltepe Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği "Ata'ya Saygı Zinciri" ve "Saygı Dalışı" etkinlikleri, karada, denizde ve gökyüzünde duygusal anlara sahne oldu.

Atatürk, sonsuzluğa uğurlanışının 87'nci yılında Maltepe'de binlerce kişinin katıldığı etkinliklerle anıldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren Küçükyalı sahiline akın eden vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle Küçükyalı'dan Bostancı'ya uzanan dev bir insan zinciri oluşturdu. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte tüm sahil sessizliğe büründü; binlerce kişi saygı duruşunda bulundu ve hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu.

"Ne senden geçeriz, ne fikirlerinden" sloganları yankılandı

Aynı dakikalarda gökyüzünde paramotorlar, dev Türk bayrağı ve Atatürk posterini dalgalandırarak sahil boyunca uçtu. Marmara Sualtı Merkezi (MSM) ve Derinlere Saygı Dalış Topluluğu'na bağlı 25 dalgıç, Ata'ya saygı dalışı gerçekleştirdi. Dalgıçlar, Atatürk posteri, dev Türk bayrağı ve sönmeyen meşaleler eşliğinde su yüzüne çıkarak "Ne senden geçeriz, ne fikirlerinden" ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları attı.

Miniklerden Atatürk'e saygı duruşu

Yaşar Kemal Kültür Merkezi bünyesinde bulunan Cumhuriyet Eğitim Merkezi öğrencileri ise eğitmenleriyle birlikte özel bir anma programı düzenledi. YKS ve LGS'ye hazırlanan öğrenciler, Ulu Önder'i özlem, şükran ve minnetle andı. Ardından Atatürk'ün hayatı ve mirası üzerine belgesel yayınlanırken diğer taraftan oratoryo ve şiir dinletisi ile anma devam etti. Yuvamız Maltepe Zübeyde Hanım Gündüz Çocuk Evleri'nde düzenlenen törende ise minikler, Atatürk'e saygı duruşunda bulundu ve temsili çiçek bırakma etkinliği gerçekleştirdi.

"Fikirlerini ve mirasını sonsuza dek yaşatacağız"

Belediye Başkanı Esin Köymen, 10 Kasım dolayısıyla yaptığı paylaşımda Atatürk'ün fikirlerinin her zaman yaşayacağını vurgulayarak, "Atatürk'ün fikirleri bu topraklarda her zaman yaşayacak. Onun açtığı aydınlık yolda yürümeye devam edeceğiz. Fikirler Ölmez! Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'En büyük eserim' dediği Cumhuriyet'e sahip çıkacak, fikirlerini ve mirasını sonsuza dek yaşatacağız" ifadelerini kullandı.