Atatürk, Vefatının 87. Yılında Saygıyla Anıldı

(ESKİŞEHİR) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87'nci yılı dolayısıyla Beylikova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Çok Amaçlı Salonu'nda anma programı düzenlendi.

Öğrenciler tarafından hazırlanan programa, Beylikova Kaymakamı Ali Kantilav, Beylikova Belediye Başkanı Hakan Karabacak, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve kurum amirleri, katılım sağladı.

Programda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, saygı ve özlemle anıldı.

Program, saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Mehmet Avdan Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı anma programı sahneye taşındı.

Öğrenciler, Atatürk'ün hayatı, fikirleri ve Türk milletine kazandırdığı bağımsızlık ruhu üzerine şiirler, oratoryo ve anlatımlı sahne performansları sergiledi. Katılımcılar, program boyunca duygu dolu anlar yaşadı.

Başkan Karabacak, program sonrası yaptığı konuşmada, "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, millete bıraktığı eşsiz miras ve fikirleriyle her geçen yıl daha büyük bir saygı ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, O'nun gösterdiği çağdaş, bilimsel ve ilerici hedeflere ulaşma kararlılığımız tamdır. Bugün bu değerleri emek vererek hazırladıkları programla bizlere aktaran öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve okul yönetimine teşekkür ediyorum" dedi.

Program, öğrenciler tarafından hazırlanan Atatürk köşesinin gezilmesiyle sona erdi.