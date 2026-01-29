Ateşehir'de Devrilen Ağaç Hasara Neden Oldu

Ateşehir'de, şiddetli rüzgarın etkisiyle park halindeki otomobilin ve bir iş yerinin tentesinin üzerine devrilen ağaç hasara neden oldu.

Kentte akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Yenişehir Mahallesi Baraj Yolu Caddesi'nde bir ağaç park halindeki otomobil ile bir iş yerinin tentesinin üzerine devrildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla devrilen ağaç kesilerek bulunduğu yerden kaldırıldı.

Devrilen ağaç nedeniyle otomobilde ve iş yerinde hasar oluştu.