Ateşkes Açıklaması Bekleniyor

(ANKARA) - Suriye Enformasyon Bakanı Hamza el-Mustafa, saat 18.00'den sonra ateşkes anlaşması ve Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Suriye devlet kurumlarına tam entegrasyonuna ilişkin devam eden istişarelerle konusunda önemli bir açıklama yapılacağını bildirdi.

Suriye Enformasyon Bakanı Hamza el-Mustafa, Devlet Haber Ajansı SANA'ya yaptığı açıklamada, "Saat 18.00'den sonra, ateşkes anlaşması ve SDG'nin Suriye devlet kurumlarına tam entegrasyonuyla ilgili devam eden istişareler hakkında önemli bir açıklama bekliyoruz" dedi.