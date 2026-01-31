Ateşkese Rağmen Gazze'ye Saldırılar

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 7'si aynı aileden 12 Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli noktalarına sabahın erken saatlerinden bu yana saldırıyor.

İsrail, güneydeki Han Yunus kentinde yer alan Esda bölgesinde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırı insansız hava aracı (İHA) ile hedef aldı.

Nasır Hastanesi'ndeki sağlık görevlileri, saldırıda aynı aileden aralarında çocukların da olduğu 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralandığını bildirdi.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail savaş uçakları Gazze kentinin batısındaki Rimal Mahallesi'nde de bir apartman dairesini hedef aldı.

Saldırıda üç çocuk ve iki kadın dahil 5 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde bir eve, Cela Caddesi'ne ve Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusuna da hava saldırıları düzenledi.

Bu saldırılarda yaralanmalar olduğu bildirilirken, can kaybına ilişkin net bilgi paylaşılmadı.

Ateşkes 111 günde 1450 kez ihlal edildi

Gazze hükümetine bağlı Medya Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in anlaşmayı ağır ve sistematik biçimde ihlal ettiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu sürede toplam 1450 ihlal tespit edildiği belirtilerek bunların 487'sinin doğrudan ateş açma, 679'unun bombardıman ve hedef alma, 211'inin ev ve bina yıkımı, 73'ünün ise askeri araçlarla yerleşim bölgelerine girilmesi şeklinde gerçekleştiği aktarıldı.

Bu ihlaller sonucu 524 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 1360 kişinin yaralandığı, 50 kişinin ise gözaltına alındığı ifade edildi.

Hayatını kaybedenlerin yüzde 92'sinin sivil olduğu, çocuklar, kadınlar ve yaşlıların toplam can kaybının yarısından fazlasını oluşturduğu vurgulandı.