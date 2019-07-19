Atıcılık: ISSF Tüm Dallar Gençler Dünya Şampiyonası
14 dakika önce
Uluslararası Atıcılık Sporları Federasyonu (ISSF) Tüm Dallar Gençler Dünya Şampiyonası'nı Türk sporcular birer altın ve bronz madalyayla bitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:58 Kaynak: AA
Uluslararası Atıcılık Sporları Federasyonu (ISSF) Tüm Dallar Gençler Dünya Şampiyonası
'nı Türk sporcular birer altın ve bronz madalyayla bitirdi. Türkiye
Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamada, Almanya
'nın Suhl şehrinde düzenlenen şampiyonada, Türkiye'nin kadınlar 10 metre havalı tabancada Şevval İlayda Tarhan'la altın, Yasemin Beyza Yılmaz'la bronz madalya elde ettiği hatırlatıldı.
Şampiyonada ayrıca Zeynep Gökçe
Demirci'nin 10 metre havalı tüfek ve 50 metre tüfek 3x40 kategorilerinde gençler Türkiye rekoru kırdığı belirtildi.
Milli atlet Şevval Ayaz hastaneye kaldırıldı Yunanistan, Türkiye'yi S-400 konusunda ABD'ye şikayet edip her konuda yardım istedi Son günlerde hastalığıyla gündem olan Angela Merkel 2021'de siyaseti bırakacağını açıkladı Fitch 14 Türk bankasının kredi notunu düşürdü! İşte o bankalar