Atık demirler Cafer ustanın elinde 40 yıldır ev ve tarım aletlerine dönüşüyor - Son Dakika

Atık demirler Cafer ustanın elinde 40 yıldır ev ve tarım aletlerine dönüşüyor

15.12.2020 11:13
Atık demirler Cafer ustanın elinde 40 yıldır ev ve tarım aletlerine dönüşüyor, System.String[]

Hatay'ın Hassa ilçesinde kendi imkanlarıyla öğrendiği demir işleme sanatını 40 yıldır icra eden Cafer Koca, atık metal parçalarını ev ve tarım aletlerine dönüştürerek yaşamını kazanıyor.

Hatay'ın Hassa ilçesinde kendi imkanlarıyla öğrendiği demir işleme sanatını 40 yıldır icra eden Cafer Koca, atık metal parçalarını ev ve tarım aletlerine dönüştürerek yaşamını kazanıyor.

İlçede çocuk yaşlarda çobanlık yapan 56 yaşındaki Koca, 40 yıl önce demircilik işine merak sardı.

İlk başlarda kendi ihtiyaçları kadar alet yapan Koca, işi kısa sürede geliştirerek çevresinin taleplerini karşılamaya başladı.

Evinin bahçesindeki küçük atölyede atık demirlere şekil veren Koca, Türkiye'nin 4 bir yanına bıçak, kürek, keser, tırmık, kazma ve baltanın yanı sıra diğer hafif tarım aletleri yaparak satıyor.

Koca, AA muhabirine, küçük yaşlarda çobanlık yaptığı için okula gidemediğini anlattı.

Demir işleme mesleğini ise kendi kendine öğrendiğini anlatan Koca, şunları söyledi:

"Hiçbir ustadan nasıl yapıldığını görmedim. Sadece merak ve kendi ihtiyaçlarımı karşılamak için başladım. 40 yıldır da aralıksız sürdürüyorum. Yaptığım aletleri almak için Türkiye'nin birçok yerinden müşteriler geldi. Severek yaptığım işi halim el verdiği sürece devam ettirmek istiyorum. Çünkü yaptığım işler çok beğeniliyor. Bugüne kadar hiç şikayet almadım."

"Çırak bulamıyorum"

Geleneksel yöntemlerle el emeği göz nuruyla yapılan aletlerin, fabrika çıkışlı ürünlerle rekabet edemediğini anlatan Koca, mesleğini devam ettirecek çırak bulamamaktan yakındı.

Kendi çocuklarının bile sanatına ilgi göstermediğini aktaran Koca "İşi öğretecek başka çırak da bulamadım. Benden sonra çevrede bu işi yapacak kalmayacak diye düşünüyorum. Bu da beni üzüyor. " diye konuştu.

Hassa, Hatay, Tarım, İcra, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Atık demirler Cafer ustanın elinde 40 yıldır ev ve tarım aletlerine dönüşüyor - Son Dakika


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