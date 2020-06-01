Atık yağlardan akaryakıt üreterek piyasaya süren şüpheli yakalandı - Son Dakika

Gözaltına alınan iş yeri sahibi A.A'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Ulukışla ilçesinin Çiftehan köyünde bir oto yıkamacıya düzenlenen operasyonda 2650 litre karışımlı yakıt, 50 litre mazot ve yakıt aktarımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, atık yağlara kimyasal madde karıştırılarak üretilen akaryakıtın piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Niğde 'deki kaçak akaryakıt operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

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