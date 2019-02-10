Son Dakika Haberleri: Atiker Konyaspor- Evkur Yeni Matalyaspor: 1-1

Atiker Konyaspor- Evkur Yeni Matalyaspor: 1-1

1 saat önce

STAT: Konya Büyükşehir Belediye HAKEMLER: Halil Umut Meler (x), Ali Saygın Öğel (xx), Abdullah Bora Özkara (xx)ATİKER KONYASPOR: Serkan Kırıntılı (xx) - Skubic (xx), Ali Turan (x), Filipovic (xx), Zuta (xx), Volkan Fındıklı (x), Jevtovic (x) (Dk. 78 Yatabare x), Ömer Ali Şahiner (xx)(Dk.

Atiker Konyaspor- Evkur Yeni Matalyaspor: 1-1, System.String[]


STAT: Konya Büyükşehir Belediye 

HAKEMLER: Halil Umut Meler (x), Ali Saygın Öğel (xx), Abdullah Bora Özkara (xx)

ATİKER KONYASPOR: Serkan Kırıntılı (xx) - Skubic (xx), Ali Turan (x), Filipovic (xx), Zuta (xx), Volkan Fındıklı (x), Jevtovic (x) (Dk. 78 Yatabare x), Ömer Ali Şahiner (xx)(Dk. 55 Fofana x), Milosevic (xx), Traroe (xx) (Dk. 69 Ali Çamdalı x), Jahovic (x)

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Farnolle (xx)-, Chebake (xx), Mina (x), Murat Akça(xx), Bülent (xx), Donald (xx), Murat Yıldırım (xx), Aleksic (xx), Margues (x)(Dk. 61 Kamara xx), Bifouma (xx)(Dk. 72 Ahmet  x), Adem Büyük (x)(Dk. 81 Ömer Şişmanoğlu x )

GOLLER: Dk. 84 Jahovic (P) (Atiker Konyaspor), - Dk. 74 Aleksic (Evkur Yeni Malatyaspor)

SARI KARTLAR: Filipovic, Jevtovic, Serkan Kırıntılı, Jahovic, Ali Turan (Atiker Konyaspor) - Donald, Kamara, Adem Büyük, Farnolle (Evkur Yeni Malatyaspor) 

Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Atiker Konyaspor sahasında Evkur Yeni Matalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

15'inci dakikada Traore'nin sağ kanattan ortasında ceza yayında topla buluşan Milosevic'in şutunda, top auta çıktı. 

26'ncı Traore'nin pasında  ceza sahası dışında topla buluşan Milosevic'in şutunda, top kaleci Farnolle de kaldı.  

45+2'nci dakika ceza sahası dışında  topu önünde bulunan Margues'ın şutunda, kaleci Serkan Kırıntılı topa sahip oldu. 

49'uncu dakikada ceza sahasında oluşan karambolde topu önünde bulan Donald'ın şutunda, top yandan auta çıktı. 

57'nci dakikada Jahovic'in kullandığı serbest vuruşta baraj oyuncularına çarpan topu, kaleci Farnolle, müdahale ederek kornere gönderdi. 

59'uncu dakikada topu sürükleyerek ceza sahasına giren Bifouma'nın şutu, Filipovic'den geri döndü. Dönen topu önünde bulan Bifouma'nın ikinci şutunda top yan direğe çarpıp, oyun alanına döndü. 

74'üncü dakikada sol kanattan topla ilerleyerek ceza sahasına giren Ahmed'in pasında topu önünde bulunan Aleksic'in şutunda,  meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1. 

83'üncü dakikada savunmadan atılan uzun topla savunma arkasına sarkan Jahovic, kaleci Farnolle'nin müdahalesinde yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi. 

84'üncü dakikada  Jahovic'in penaltı atışında top kaleci  Farnolle'nin sağından filelerle buluştu. 1-1.

90'ıncı dakikada sol kanattan topla ilerleyen Kamara ceza sahasına girdi. Kamara'nın pasında topu önünde bulan Ömer Şişmanoğlu'nun şutunda top, yandan auta çıktı.   

Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik skorla sona erdi. 

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 03:46 Kaynak: DHA

HALİL UMUT MELER, Serkan Kırıntılı, Evkur, Atiker Konyaspor, Spor
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