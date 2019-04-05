Son Dakika Haberleri: Atiker Konyaspor, M. Başakşehir Maçının Hazırlıklarını Sürdürdü

Atiker Konyaspor, M. Başakşehir Maçının Hazırlıklarını Sürdürdü

35 dakika önce

- Atiker Konyaspor, M. Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdüKONYA - Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olacak Atiker Konyaspor, hazırlıklarına devam etti.

- Atiker Konyaspor, M. Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

KONYA - Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olacak Atiker Konyaspor, hazırlıklarına devam etti.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir'le mücadele edecek olan Atiker Konyaspor, hazırlıklarına Kayacık Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Ömer Ali Şahiner ve Ali Çamdalı'nın yanı sıra, önceki gün yapılan antrenmanda sakatlanan ve çekilen MR sonrası tedavisine başlanılan Abdou Razack Traore katılmadı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman minyatür kalede oynanan oyun ile devam etti. Antrenman taktik çalışma ile sona ererken, oyuncular saha içerisinde Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın doğum gününü kendisini tebrik ederek kutladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 07:43 Kaynak: İHA

7 Nisan, Başakşehir, Atiker Konyaspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe'nin, Antalyaspor Forması Giyen Nazım Sangare ile El Sıkıştığı İddia Edildi Fenerbahçeli Minibüs Şoföründen Fener Ol Kampanyasına Destek Gary Medel'in Menajeri, Arturo Vidal'i Beşiktaşa Önerdi! 73 Yaşında Maça Çıktı, Guinness Rekorlar Kitabı'na Girdi!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 20:18:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Atiker Konyaspor, M. Başakşehir Maçının Hazırlıklarını Sürdürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]