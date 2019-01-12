Son Dakika Haberleri: Atiker Konyaspor Yağmur Altında Çalıştı

Atiker Konyaspor Yağmur Altında Çalıştı

36 dakika önce

- Atiker Konyaspor yağmur altında çalıştıKONYA - Atiker Konyaspor, Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını bugün Antalya'da kamp yaptığı otelde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

- Atiker Konyaspor yağmur altında çalıştı

KONYA - Atiker Konyaspor, Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını bugün Antalya'da kamp yaptığı otelde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.
Devre arası kamp hazırlıklarına Antalya Belek'te devam eden Atiker Konyaspor'un bugünkü antrenmanı, Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde salonda yapılan ısınma ve ağırlık çalışması ile başladı. Oyuncular daha sonra sahada ısınma ve çabukluk hareketleri ile sürdürdükleri idmanda pas çalışması yaptı. Yoğun yağmur altındaki antrenman, şut ve gol çalışması ile sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 03:09 Kaynak: İHA

Antalya, Atiker Konyaspor, Spor
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