Atıl durumdaki hükümlü koğuşu, spor salonuna dönüştürüldü - Son Dakika

MARDİN Cumhuriyet Başsavcılığı ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi desteğiyle Mardin Cezaevi'nde eskiden hükümlü koğuşu olarak kullanılan alan, çok amaçlı spor salonuna dönüştürüldü.

Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'nde düzenlenen programla bir süredir atıl durumda olan eski hükümlü koğuşu, hükümlülerin faydalanabilmesi için çok amaçlı spor salonu olarak düzenlendi. Salonun açılışına Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Mardin Başsavcısı Ahmet Bektaş ve çok sayıda davetli katıldı. Salonda hükümlülerin masa tenisi, dart, satranç oynayabileceği alanlar da oluşturuldu. Açılıştan sonra hükümlülere konferans salonunda sertifikaları verildi.Burada konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, "İnfaz kurumları hem çalışan için, hem de cezasını infaz eden tutuklular için zor alandır. Modern toplumlarda artık ceza infaz kurumları burada kalan kişilere eziyet etmek, kişileri bir yere kapatmak, bazı şeylerden mahrum bırakmak amacı gütmüyor. Artık temel amaç kişiyi topluma nasıl kazandırırız, burada kişiye ne katarız gibi çalışmalar yapılıyor. Biz de Mardin Ceza İnfaz Kurumu içerisinde bakanlıktan aldığımız izinlerle bu doğrultuda çalışmalar yapıyoruz. Tutuklularımızın varsa bazı yeteneklerini açığa çıkarmak ya da onları belli bir mesleğe yönlendirmek, buradan çıktıkları zaman dışarıdaki hayata daha kısa sürede adaptasyon sağlamaları için birtakım çalışmalar yaptık. Bu çalışmalar kapsamında da infaz kurumumuzda daha önceden hükümlü koğuşu olarak kullanılan ve bir süredir atıl durumda olan bir alanı hem olumlu zaman geçirmeleri, hem de eğlenirken bir şeyler öğrenmeleri anlamında bazı çalışmalar yaptık. GAP idaresi ve ÇATOM'un çok katkısı oldu. O salon bugün hizmete girdi. Hükümlülere sırayla, herkese adil olacak şekilde açacağız. Günün belirli saatlerinde orada etkinliklerde bulunacaksınız" dedi.