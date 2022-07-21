Atila Sertel: "32 Kit'in Yönetiminde 40 Trabzonlu 22 Rizeli Var. Kit'leri Trabzon ve Rizeliler Yönetiyor Dersek Yanlış Olmaz"

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu üyesi Atila Sertel, KİT'lerin 32'sinin yönetim kurulları ve üst düzey yönetiminde 40 Trabzonlu ve 22 Rizeli olduğunu belirterek, " Türkiye'deki KİT'leri Trabzon ve Rizeliler yönetiyor dersek yanlış olmaz. Şimdi buradan sormak gerekiyor. Diğer kentlerimizden çok az sayıda genel müdür, genel müdür yardımcısı ve yönetim kurulu üyesi var iken KİT'lerin üst düzey yöneticilerin neredeyse yüzde 50'sinin Rizeli ve Trabzonlulardan oluşması normal mi? Yoksa Sayın Cumhurbaşkanı kendi kentinden olanlara pozitif ayrımcılık mı yapıyor?" dedi.

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu üyesi Atila Sertel, Türkiye'deki KİT'lerin yönetim kurulları ve üst düzey yöneticilerinin nereli olduklarıyla ilgili bir çalışma yaptı. Sertel, bugün yaptığı açıklamada KİT'lerin yönetiminde yer alan isimlerin ortak noktalarının "doğum yerleri" olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"KİT YÖNETİMLERİNİN YÜZDE 50'Sİ TRABZONLU VE RİZELİLERDEN OLUŞUYOR"

"2015 yılında milletvekili seçildim ve o günden bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi adına KİT Komisyonu'nda görev aldım. KİT Komisyonu'nda dikkatimi çeken bir konu oldu. Bugüne kadar biz hiçbir kentimizden yönetim kurulu üyeliklerine giren ya da genel müdürlük seviyesine yükselen kişilerin yaşadıkları şehirlere hiç bakmamıştık. Ama benim dikkatimi çeken bir konu oldu. ve KİT Komisyonu'nda da bunu zaman zaman dile getirdim. Yaptığım araştırmada; Türkiye'de Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Trabzon ve Rize kentimizin ağırlıklı olarak yönetim kurulu üyesi, genel müdür ve genel müdür yardımcısı olduklarını tespit ettim. Örneğin Vakıfbank'ta ve yan kuruluşlarında yönetim kurullarında görev gören 9 Trabzonlu ve 2 Rizeli var. Vakıf İnşaat'ta 1 Rize, 3 Trabzonlu yer almış. PTT'yi neredeyse Trabzon ve Rize koalisyonu yönetiyor. 5 Trabzonlu, 3 Rizeli yönetim kurulu üyesi var PTT ve iştiraklerinde. Halkbank'ta 4 Trabzonlu ve 2 Rizeli yönetim kurulu üyesi ve üst düzey yönetici var. Emlak Katılım Bankası'nda 4 Rize, 1 Trabzonlu yönetim kurulu üyesi var. İller Bankası'nda 3 Trabzonlu ve 2 Rizeli yönetim kurulu üyesi var. Ziraat İşletmeleri AŞ'de 1 Rizeli var. ASFAT'ta bir Trabzonlu, TEİAŞ'da 1 Trabzonlu var. ÇAYKUR yönetiminin neredeyse tamamı Rizeli. İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlama Komitesi'nin yönetiminde 2 Trabzon, 1 Rizeli var. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu yönetiminde 2 Trabzonlu, Türk Eximbank yönetiminde 1 Rizeli, 1 Trabzonlu var. Türksat'ta yönetim kurulu başkanı Trabzonlu, yönetim kurulu üyelerinden biri Rizeli. TOKİ'de Başkan ve Başkan Yardımcısı Trabzonlu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nde Trabzonlu, Sümer Holding'de Trabzonlu, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı yönetim kurulu üyesi olarak Trabzonlu, Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nda Trabzonlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi yönetim kurulu üyesi olarak Trabzonlu var. Türkiye'deki KİT'lerin 32 kuruluşunda toplamda 40 Trabzonlu, 22 Rizeli yönetim kurulu üyesi, genel müdür ve genel müdür yardımcısı olarak görev yapıyor. Yani Türkiye'deki KİT'ler Trabzonlu ve Rizeliler tarafından yönetiliyor dersek yanlış olmaz. Buradan sormak gerekiyor, diğer kentlerimizden çok az sayıda genel müdür, genel müdür yardımcısı ve yönetim kurulu üyesi varken neredeyse KİT'lerin yüzde 50'sini Trabzonlu ve Rizelilerin oluşturması normal mi, yoksa Cumhurbaşkanı kendi kentinden olanlara pozitif ayrımcılık mı yapıyor?"

"İKİ KENTTEN GELEN İŞ BAŞVURULARINI ÇOK DAHA RAHAT KABUL EDİYOR"

KİT üst düzey yöneticileri arasında diğer kentlerden az sayıda kişinin bulunması ve homojen bir dağılımın olmasına rağmen hemen hemen her KİT'te Rize ve Trabzonlunun olmasının dikkat çekici olduğunu dile getiren Atila Sertel, şöyle devam etti:

"KİT'lerde göreve gelen Rize ve Trabzonlu üst düzey yöneticiler bu iki kentte yaşayan insanların iş başvurularını çok daha rahat kabul ediyor. ve onların çok daha rahat yükselmesi noktasında yetki sahibi olarak görev görüyorlar. Türkiye'de 81 il var. 81 ilden iyi yetişmiş, teknik anlamda, üniversite anlamında çok iyi bürokratlar olmasına rağmen yönetim kurulu üyeliklerini ve genel müdürlükleri alamazken Rize ve Trabzonlular'a bu ayrımcılık niye? Niçin yapılıyor? Bu konuda Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanıt vermesi gerekiyor."

"İŞSİZ GENÇLER DİKKATLE İNCELESİN"

İktidara yakın isimlerin memleketlerinden dolayı kolaylıkla iş bulabildiğini, diğer taraftan Trabzon ve Rize'de çok sayıda işsiz genç olduğunu belirten Sertel, şunları söyledi:

"Trabzon ve Rize'de üniversite mezunu olup işsiz olan gençlere sesleniyorum. Sizler iş bulamazken, liyakatla sınavla işe girmek için çabalarken Trabzon ve Rize anonim şirketi ortaklığının üst düzey yöneticileri size el uzatmıyorlar. Bunu gelin, araştırın, inceleyin. Ben isim isim liste olarak yayınlayacağım. Trabzon ve Rizelilerin ne kadar etkin yerlerde görev yaptığını Trabzon ve Rize'de yaşayan gençlerimiz de dikkatle incelesin."

."