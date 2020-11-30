Atılay Canel: "Tipik bir beraberlik maçı oldu"

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Kayserispor maçının ardından, "Tipik bir beraberlik maçı oldu" dedi.

Süper Lig'in 10. haftasında Karagümrük deplasmanda Kayserispor golsüz berabere kaldı. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Sorumlu Atılay Canel, "Puan veya puanlar almak için geldik. Buna göre oyun oynamaya çalıştık. İsteğimiz bir puan değildi galibiyet almak istiyorduk. Tipik bir beraberlik maçı oldu" diye konuştu. - KAYSERİ