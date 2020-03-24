Atina'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyon - Son Dakika
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Atina'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyon

6 saat önce

Yunanistan'ın başkenti Atina'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda 11 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Atina'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyon, System.String[]

Yunanistan'ın başkenti Atina'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda 11 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Yunan Polis Teşkilatı (ELAS), Atina İlk Derece Mahkeme Savcılığının talimatıyla tutuklandığı belirtilen kişilerin fotoğraflarını isimleriyle basına verdi.

Polis açıklamasında, fotoğrafları yayımlanan kişilerle ilgili bilgisi olan ya da bu kişilerle herhangi bir şekilde ilişkisi bulunan vatandaşlara terörle mücadele bürosu ile irtibata geçmeleri çağrısında bulunuldu.

Açıklamada fotoğrafları yayımlanan kişilerin isimleri şöyle sıralandı:

"Sinan Özen 1959 Türkiye doğumlu, Naci Özpolat 1969 Türkiye doğumlu, Harika Kızılkaya 1990 Türkiye doğumlu, İsmail Zat 1953 Türkiye doğumlu, Hasan Kaya 1977 Türkiye doğumlu, Halil Demir 1977 Türkiye doğumlu, Ali Erkan Gökoğlu 1968 Türkiye doğumlu, Hazal Seçer 1977 Türkiye doğumlu, Anıl Sayar 1991 Hollanda doğumlu, Burak Ağarmış 1994 Hollanda doğumlu ve Sinan Cam 1996 Türkiye doğumlu."

Atina'da, 19 Mart'ta terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda 20'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Yunan Haber Ajansı (ANA-MPA) konuya ilişkin haberinde, "Türkiye'de çeşitli olaylarla ilgisi bulunan DHKP-C örgütüne yönelik", terörle mücadele ekipleri tarafından Eksarhia ve Sepolya semtlerinde operasyon düzenlendiğini belirtmişti.

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:30 Kaynak: AA

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