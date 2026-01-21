Atina'da Türkiye-Yunanistan Pozitif Gündem Ortak Eylem Planı'nın 9. tur görüşmeleri yapıldı - Son Dakika
Güncel

Atina'da Türkiye-Yunanistan Pozitif Gündem Ortak Eylem Planı'nın 9. tur görüşmeleri yapıldı

21.01.2026 19:23
Türkiye-Yunanistan Pozitif Gündem Ortak Eylem Planı'nın 9. tur görüşmeleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Haris Theoharis başkanlığındaki heyetler arasında Atina'da gerçekleştirildi.

Bakanlığın Nsosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, iki ülke arasındaki Pozitif Gündem Ortak Eylem Planı'nın 9. tur görüşmeleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Theoharis başkanlığındaki heyetler arasında Atina'da düzenlendi.

Toplantıda, Ankara'da yapılan son toplantıdan bu yana Ortak Eylem Planı'nda kaydedilen ilerleme gözden geçirilerek, sürece dahil edilebilecek yeni işbirliği sahaları istişare edildi.

Atina'da dün de Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Aleksandra Papadopoulou başkanlıklarındaki heyetler, Türkiye ile Yunanistan arasında Siyasi Diyalog toplantılarının 5. turunu yapmıştı.

İkili mekanizmalar

Türkiye-Yunanistan ilişkilerindeki gelişmelerin diyalog yoluyla ele alınması amacıyla 1999'da başlayan süreç çerçevesinde, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı (YDİK), Siyasi Diyalog, İstişari Temaslar, Pozitif Gündem-Ortak Eylem Planı ve Güven Artırıcı Önlemler (GAÖ) dahil olmak üzere çeşitli mekanizmalar geliştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde aldığı inisiyatif sonucunda 2010'da Türkiye-Yunanistan arasında YDİK mekanizması oluşturuldu.

YDİK'in ilk toplantısı 2010'da Atina'da, ikincisi 2013'te İstanbul'da, üçüncüsü 2014'te Atina'da ve dördüncü toplantısı 2016'da İzmir'de gerçekleştirildi.

Son olarak 5'inci YDİK toplantısı, Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in eş başkanlıklarında 7 Aralık 2023'te Atina'da gerçekleştirildi. 6'ncı YDİK toplantısının ilerleyen dönemde Türkiye'de düzenlenmesi öngörülüyor.

Kaynak: AA

Mehmet Kemal Bozay, Avrupa Birliği, Dış Politika, Yunanistan, Diplomasi, Türkiye, Güncel, Atina, Son Dakika

19:37
