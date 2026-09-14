Atina'nın skandal açıklamalarına Türkiye'den sert tepki - Son Dakika
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Atina'nın skandal açıklamalarına Türkiye'den sert tepki

Atina\'nın skandal açıklamalarına Türkiye\'den sert tepki
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Yunanistan her 14 Eylül'de olduğu gibi bu yıl da düzenlenen etkinlerde Türkiye'yi soykırımla suçlayan skandal açıklamalar yaparken Türkiye'den tepki gecikmedi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yunanistan’ın bu dönemde Anadolu’da sivil halka karşı toplu katliamlar ve yıkımlar gerçekleştirdiğini, söz konusu suçları ve tazminat ödemeyi Lozan Barış Antlaşması’nın 59. maddesi uyarınca kabul ettiğini hatırlatıyoruz." denildi.

Yunanistan’ın 14 Eylül dolayısıyla düzenlediği etkinliklerde Türkiye’yi hedef alan iddialarına Ankara’dan yanıt geldi. Yunan makamlarının Türkiye’yi asılsız suçlamalarla hedef almasına tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı, tarihi ve hukuki gerçeklerin saptırılamayacağını vurguladı.

TÜRKİYE, LOZAN'I HATIRLATTI

Açıklamada, Yunan ordusunun 1919-1922 yılları arasında Anadolu’da sivil halka karşı toplu katliamlar ve yıkımlar gerçekleştirdiği hatırlatıldı. Bakanlık, Yunanistan’ın işlediği bu savaş suçlarını ve doğan tazminat sorumluluğunu Lozan Barış Antlaşması’nın 59. maddesi uyarınca resmen kabul etmiş bir ülke olduğunu belirterek atılan adımları kınadı.

"YUNANİSTAN'I CİDDİYETE DAVET EDİYORUZ"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yunan makamlarının, Yunanistan’ın Anadolu’yu işgal ve istila çabasında olduğu döneme dair mesnetsiz açıklamalarını reddediyor, Yunan yetkilileri ciddiyete ve aklıselime davet ediyoruz.

"YUNANİSTAN, ANADOLU'DA TOPLU KATLİAMLAR GERÇEKLEŞTİRDİ"

Bu vesileyle, Yunanistan’ın bu dönemde Anadolu’da sivil halka karşı toplu katliamlar ve yıkımlar gerçekleştirdiğini, söz konusu suçları ve tazminat ödemeyi Lozan Barış Antlaşması’nın 59. maddesi uyarınca kabul ettiğini hatırlatıyoruz."

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Son Dakika Dışişleri Bakanlığı Atina'nın skandal açıklamalarına Türkiye'den sert tepki - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • skahraman1963@gmail.com [email protected]:
    sen eşeğe,eşek olduğunu söylemezsen o kendini tay zanneder 5 0 Yanıtla
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