Atlas Çağlayan\'ın Annesi Adalet İstiyor

Güngören'de çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın annesi Gülhan Ünlü, yüreğine su serpilmesi için oğlunun katillerinin en üst cezayla yargılanmasını istedi.

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde, 14 Ocak'ta bir baklavacının önünde çıkan kavgada, E.Ç. tarafından bıçaklanmasının ardından ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Atlas Çağlayan'ın (17) ailesi, aynı mahalledeki evlerinde taziyeleri kabul etti.

Anne Ünlü, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çocuğunun ölümünden sorumlu kişilerin en üst cezayla yargılanması gerektiğini söyledi.

Oğlunun kavgayı ayırmak için orada bulunduğunu, yaşananların güvenlik kamerasındaki görüntülerde de görüldüğünü dile getiren Ünlü, "Oğlum Atlas'ı katleden canilerin müebbet hapis cezasıyla yargılanmasını istiyorum. 15 yaşında olmaları onların çocuk olduğu anlamına gelmiyor. Onlar katil, cani. Çocuk olan bizim bugün toprak altında olan yavrularımız. Onlar çocuk, diğerleri katil. Bu katilleri az cezalarla dışarı bıraktığınızda, başka Atlas'lara da zarar verecekler. Bunlar çıktığı zaman başkalarının yavrularına da kıyacaklar." dedi.

Ünlü, adalete güvendiğini ve inandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Çocuğumun kanının yerde kalmayacağına inanıyorum. Yüreğime bir gram su serpmek için en üst cezayla yargılanmalarını istiyorum. Videolarda her şey belli. Benim çocuğumun ayırmaya çalıştığı belli, ayırmak için ittiği belli. Orada bıçaklanma anı, düştüğü ve kan kaybettiği an görülüyor. Bu, sizin çocuğunuz da olabilirdi. Lütfen ceza verirken bunu düşünün." diye konuştu.

"Gereği yapılsın istiyoruz"

Atlas Çağlayan'ın akrabası olduğunu belirten Şaziye Pamuk ise adalete güvendiklerini akatardı.

Pamuk, "Burada en büyük görev yüce adaletimize, TBMM ile saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza düşüyor. Burada olayın önemini görüp, caninin yeterli derecede ceza almasını sağlamaları gerekiyor. Beklentimiz adalet. Herkes elini taşın altına koysun. Gereği yapılsın istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Olay

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde bir baklavacı önünde, 14 Ocak'ta, birbirini daha önceden tanımayan Atlas Çağlayan ve E.Ç. (15) arasında "yan baktın" tartışması nedeniyle kavga çıkmıştı.

Kavgada E.Ç., "sustalı" diye tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı yaralamış, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çağlayan, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Polis ekipleri, E.Ç. ve arkadaşlarını, olayda kullanılan bıçakla yakalayarak ifadelerini almak üzere emniyete götürmüştü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen suça sürüklenen çocuk şüpheli E.Ç., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.