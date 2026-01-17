Atlas Çağlayan'ın Annesinin Halası Adalet İstedi

Güngören'de bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan'ın annesinin halası, yaşanan olay hakkında konuştu. Acılı hala, "15 yaşındaki caniler 5 yıl hapiste yatıp salınmasın, ömür boyu orada çürüsün. Benim canımı aldı, benim yavrumu yaktı, bizi yaktı. Bir kişiyi öldürmedi, bütün bir aileyi öldürdü" dedi.

Güngören'de 14 Ocak günü iddiaya göre bir kafeden çıktıktan sonra 'yan bakma' meselesi nedeniyle çıkan tartışmada Atlas Çağlayan (16), şüpheli E.Ç. (15) tarafından bıçaklanarak yaralanmıştı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Çağlayan'ın ailesinin evinde hem devlet büyükleri hem de sevenleri taziye için bir araya geldi.

Acılı aile Atlas Çağlayan için Kur'an okuturken, sevenleri ise ailenin yanında bulunarak destek verdi. Taziye evine İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da geldi.

Atlas'ın annesinin halası Şaziye Pamuk yaptığı konuşmada, "15 yaşındaki caniler 5 yıl hapiste yatıp salınmasın, ömür boyu orada çürüsün. Benim canımı aldı, benim yavrumu yaktı, bizi yaktı. Bir kişiyi öldürmedi, bütün bir aileyi öldürdü. Biz yemek yiyemiyoruz, biz su içemiyoruz, biz nefes alırken kendimizi suçlu hissediyoruz. Ne kadar çabuk Meclis'ten bu kararlar çıkartılırsa o kadar bizim için iyi olur. Belki bir nebze, bir nohut tanesi kadar içimize su serpilse. Biz bunu istiyoruz, biz adalet istiyoruz. Biz yüzüne bakmaya kıyamıyorduk biz onun. Nasıl kıydılar, biz ona bakmaya kıyamıyorduk. Yavrum çok sevecendi, çok düzgün bir çocuktu. Allah'ım, elleri kırılsın. Biz büyük bir aileyiz, hep beraber yaşıyoruz. Çocuklarımız hep beraber büyüyor" dedi. - İSTANBUL