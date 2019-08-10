Son Dakika Haberleri: Atletico Madrid, Juventus'u Joao Felix'le yıktı
Son Dakika Spor Haber

Atletico Madrid, Juventus'u Joao Felix'le yıktı

18 dakika önce

Bu yıl 7. kez düzenlenen turnuvada İspanyol ekibi Atletico Madrid ile İtalyan temsilcisi Juventus, İsveç'in başkenti Stockholm'deki Friends Arena'da karşı karşıya geldi.

Atletico Madrid, Juventus'u Joao Felix'le yıktı, System.String[]
Bu yıl 7. kez düzenlenen turnuvada İspanyol ekibi Atletico Madrid ile İtalyan temsilcisi Juventus, İsveç'in başkenti Stockholm'deki Friends Arena'da karşı karşıya geldi.

Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, yeni transferi Joao Felix'in 24 ve 33. dakikalardaki golleriyle rakibini 2-1 mağlup etti.

Juventus'un tek golünü 29. dakikada Sami Khedira kaydetti.

Siyah-beyazlı ekipte forma giyen milli futbolcu Merih Demiral 71. dakikada, Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can da 72. dakikada oyuna dahil oldu.
Atletico Madrid, Stockholm, Juventus, İsveç, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 10:09 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe, Cumhuriyet Kupası'nda Sivasspor'a 2-1 yenildi
Fenerbahçe Mathias Zanka'yı resmen açıkladı Galatasaraylı İsmail Çipe, Kayserispor'a kiralandı Fenerbahçe'nin transfer için İstanbul'a getirdiği Zanka transferinde yeni gelişme!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.8.2019 22:28:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Atletico Madrid, Juventus'u Joao Felix'le yıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]