Atlı polislerden Üsküdar'da koronavirüs denetimi - Son Dakika

Atlı polislerden Üsküdar'da koronavirüs denetimi

Üsküdar'da atlı polisler, meydan ve sahilde koronavirüs denetimi yaptı.

Üsküdar'da atlı polisler, meydan ve sahilde koronavirüs denetimi yaptı. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında Üsküdar Meydan ve Salacak Sahil'inde denetim gerçekleştirdi. Biri kadın 4 kişiden oluşan atlı polis ekibi, vatandaşları ve turistleri, sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi ve maske takılması konusunda uyardı. Devriye polis ekipleri ise turistlere yönelik pasaport kontrolü gerçekleştirdi. Denetimler sırasında bazı turistler, atlı birliklerle fotoğraf çektirirdi.

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