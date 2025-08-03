ATM\'de parası sıkışanlar dikkat! Dolandırıcıların yeni yöntemi "pes" dedirtti

Dolandırıcıların yeni yöntemi "pes" dedirtti. "Nakit tuzağı" yönteminde dolandırıcılar, ATM'nin para çıkış bölümüne yapışkan bir yüzey veya gizli bir kaplama yerleştiriyor. Para çekme işlemi esnasında banknotlar bu kaplamaya takılı kalıp dışarı çıkamıyor. Müşteriler ise cihazın arızalı olduğunu zannederek ATM'den uzaklaşıyor. Kısa süre sonra olay yerine dönen dolandırıcılar, haznede kalan paraları alıyor. Almanya merkezli banka Sparkasse bu dolandırıcılık vakalarının son günlerde tekrar görülmeye başladığını açıklayarak uyarılarda bulundu.

GÜVENLİ GÖRÜNEN CİHAZLAR BİLE TEHLİKEDE

Sparkasse yetkilileri, dolandırıcıların iyi korunan ATM'leri dahi zaman zaman manipüle edebildiğini belirtti. Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Her cihazın işleyen bir teknolojiye ihtiyacı var. Bu nedenle, istisnai durumlarda arızalı gibi görünen cihazlarda bile dolandırıcılık vakaları yaşanabiliyor." Yetkililer, dolandırıcılığın en tehlikeli yönlerinden birinin ise ATM ekranında çoğu zaman herhangi bir uyarı mesajının çıkmaması olduğuna dikkat çekti.

ALINABİLECEK ÖNLEMLER

Sparkasse, müşterilerini bu tür yöntemlere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Banka tarafından önerilen önlemler arasında şunlar yer aldı: