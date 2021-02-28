Atmosfere giren ve ortalığı gündüz gibi aydınlatan meteoru gören Trabzonlu genç o anları anlattı - Son Dakika

Atmosfere giren ve ortalığı gündüz gibi aydınlatan meteoru gören Trabzonlu genç o anları anlattı

28.02.2021 00:37

Atmosfere giren ve ortalığı gündüz gibi aydınlatan meteoru gören Trabzonlu genç o anları anlattı Trabzonlu Şevki Anıl Koyun: "Bir anda gökyüzünde bir şey parıldadı, patladı ve kayboldu;

Atmosfere giren ve ortalığı gündüz gibi aydınlatan meteoru gören Trabzonlu genç o anları anlattı

Trabzonlu Şevki Anıl Koyun:

"Bir anda gökyüzünde bir şey parıldadı, patladı ve kayboldu; Bilim kurgu filmlerinden alışık olduğumuz bir sahne gibiydi"

"Her tarafta büyük bir flaş patlamış gibiydi"

TRABZON - Türkiye semaları bu akşam saatler 22.57'yi gösterdiğinde atmosfere giren ve ortalığı gündüz gibi aydınlatan meteor olayına sahne oldu. O anların tanıklarından Trabzonlu Şevki Anıl Koyun, yaşadıklarını

"Bir anda gökyüzünde bir şey parıldadı, patladı ve kayboldu; Bilim kurgu filmlerinden alışık olduğumuz bir sahne gibiydi" sözleri ile anlattı.

Atmosfere giren ve ortalığı gündüz gibi aydınlatan meteor Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Trabzon ve Giresun başta olmak üzere bir çok ilde gözle görüldü. Müthiş bir ışık saçarak ortalığı gündüz gibi aydınlatan meteor atmosfere girdikten saniyeler sonra yanarak bilinmeyen bir noktaya düştü. O anlar bir çok kişi tarafından görüldü. O anların görgü tanıklarından biri de Trabzon'un Vakfıkebir ilçesi Yalıköy mahallesinde yaşayan ve teyzesini aracı ile evine götüren 26 yaşındaki müzisyen Şevki Anıl Koyun'du. Yaşanan gökyüzü olayını çıplak gözle gördüğünü belirten Şevki Anıl Koyun, "Teyzemi köye götürüyorduk. Bir anda gökyüzünde bir şey parıldadı, patladı gibi oldu. Bilim kurgu filmlerinden alışık olduğumu bir sahne gibiydi. Patladı ve kayboldu her tarafta büyük bir flaş patlamış gibiydi" dedi.

O anların görüntüsünü de kaydetme şansı yakaladığını belirten Koyun "Görüntüyü 2-3 gün önce 'motorampa' isimli youtube kanalımda tanıtımını yaptığımız bir araç kamerası ile elde ettik. 2-3 gün önce araç kamerasını aracımıza taktık ve bu bugün de o araç kamerası sayesinde görüntüyü elde ettik, güzel bir tesadüf oldu" ifadelerini kullandı.

Atmosfere giren ve ortalığı gündüz gibi aydınlatan meteoru gören Trabzonlu genç o anları anlattı
Atmosfere giren ve ortalığı gündüz gibi aydınlatan meteoru gören Trabzonlu genç o anları anlattı
Atmosfere giren ve ortalığı gündüz gibi aydınlatan meteoru gören Trabzonlu genç o anları anlattı
Atmosfere giren ve ortalığı gündüz gibi aydınlatan meteoru gören Trabzonlu genç o anları anlattı

Doğu Karadeniz Bölgesi, Türkiye, Trabzon, Meteor, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Atmosfere giren ve ortalığı gündüz gibi aydınlatan meteoru gören Trabzonlu genç o anları anlattı - Son Dakika


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