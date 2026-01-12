ATO Başkanı Baran: "Yasa dışı ticaret, iş barışını zedelediği gibi ekonomik istikrarı da tehdit ediyor"

Ankara Ticaret Odası (ATO) ev sahipliğinde 'Yasa Dışı Ticaretle Mücadele' konferansı düzenlendi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) ev sahipliğinde ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla 'Yasa Dışı Ticaretle Mücadele Konferansı' düzenlendi. Yasa dışı ticaretin ekonomik ve toplumsal etkilerinin ele alındığı konferansta bu çerçevede uygulanabilecek çözümler masaya yatırıldı.

Programda bir açılış konuşması gerçekleştiren, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin coğrafi konumunun, nüfus ve ekonomik dinamiklerinin pek çok açıdan avantajlar sağladığını, yasa dışı faaliyetlerle uğraşanlar açısından da cezbedici bir nitelik taşıdığını vurguladı.

Yasa dışı ticaretin, bir yandan vergi gelirlerinde önemli kayba neden olurken, diğer taraftan da faaliyetlerini yasal zeminde sürdüren sektörler ve ticaret erbabı açısından haksız rekabet ortamı oluşturduğunu belirten Hisarcıklığolu, "Bizler, özel sektörün çatı kuruluşu olarak devletimizin bu çabalarına destek olmak amacıyla, sorunların çözümüne yönelik ortak bir duruş sergiliyoruz" şeklinde konuştu.

Yasa Dışı Ticaretle Mücadele Konferansı'nın ilkinin TOBB ev sahipliğinde yaklaşık 4 sene önce gerçekleştirildiğini hatırlatan Hisarcıklıoğlu, o günden bugüne, mücadelede yer alan tüm kamu kurumlarının attığı adımlar sayesinde, bu alanda Türkiye'nin önemli kazanımlar elde ettiğini aktardı.

Bu süreçte 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nda yapılan değişiklikler cezalardın daha caydırıcı hale geldiğini aktaran Hisarcıklıoğlu, "Yine yasa dışının yoğun olarak yaşandığı alkollü içecekler ve tütün mamulleri piyasasına dair düzenleyici çerçevede kapsamlı iyileştirmeler yapıldı. Akaryakıt alanında UTTS sisteminin devreye girmesi başta olmak üzere önemli mevzuat düzenlemeleri hayata geçirildi. Tüm bu mevzuat düzenlemelerinin etkili uygulanmasını sağlayacak aralıksız denetim ve kontroller sayesinde hem devletimizin milyarlarca liralık vergi geliri muhafaza edildi, hem yasal sektör korundu hem de yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelirin kanalize edildiği alanlara büyük darbe vuruldu" açıklamasında bulundu.

Hisarcıklıoğlu, yasa dışı ticaret ile mücadelenin süreklilik gerektirdiğini bildirerek, konferansın gelecek dönemde Türkiye'nin menfaatlerinin korunması için atılabilecek ilave adımları tartışmak açısından, son derece faydalı olacağını sözlerine ekledi.

"Tüm kurumların dayanışmasıyla yasa dışı ticaretle mücadelede çok daha iyi bir konuma geleceğiz"

Birlik olarak mevzuat düzenlemelerine katkı ve farkındalık oluşturma açısından kamu kurumlarına her türlü desteği verdiklerini belirten Hisarcıklıoğlu, "Bakanlığımızla oda ve borsalarımıza ihracatta kaçakçılıkla mücadele eğitimi verdik. Sektör meclislerimiz bünyesindeki bazı meclislerde kaçakçılıkla ilgili alt komisyonlar kurarak konuyu mevzuat anlamında da çalışıyoruz. Kamu kurumlarımıza kaçakçılık ve yasa dışı ticaretin önüne geçebilecek tüm önerilerimizi iletiyoruz. Tüm kurumların işbirliği ve dayanışmasıyla yasa dışı ticaretle mücadelede çok daha iyi bir konuma geleceğiz" ifadelerine yer verdi.

ATO Başkanı Gürsel Baran ise ticaretin, dünyanın neresinde olursa olsun güven üzerine kurulduğunu, hukuka, ahlaka ve kurallara dayanmayan ticaret anlayışının ise ekonomiye ve toplumsal refaha katkı sağlamadığının altını çizdi.

"Yasa dışı ticaret, iş barışını zedelediği gibi ekonomik istikrarı da tehdit ediyor"

Yasa dışı ticaretin çok katmanlı, kapsamlı ve karmaşık bir sorun olduğunun altını çizen Baran, kurumlar, sektörler ve ülkeler arası sınırları aşan tehlike ve tehditleri bünyesinde barındırdığını sözlerine ekledi. Baran, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Küresel ekonominin karanlık yüzü de denilen yasa dışı ticaret, ekonomik faaliyetler üzerinde daraltıcı bir etki oluşturup, vergi gelirlerinde kayıplara yol açarak büyümeye zarar veriyor. Akaryakıttan tütüne, ilaçtan alkole, sahte ve taklit ürünlerden kaçakçılığa kadar pek çok alanda karşımıza çıkan yasa dışı ticaret, bugün tüm dünyanın ortak sorunu haline gelmiş durumda. Vergi kayıplarına yol açarak kamu gelirlerini azaltan, kayıtlı ve kurallara uygun çalışan işletmeler açısından haksız rekabet ortamı oluşturan yasa dışı ticaret, iş barışını zedelediği gibi ekonomik istikrarı da tehdit ediyor. Kamu gelirlerinde azalmaya neden olduğu için kamu hizmetlerinin kalitesini de etkiliyor."

Yasa dışı ticaretle mücadelede en iyi yöntemlerden birinin, kayıtlı ekonomiye geçişin güçlendirilmesi olduğunun altını da çizen Baran, "Ülkemiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu alanda çok önemli mesafeler kat etmiştir. Geleneksel yöntemlerden dijitalleşmeye geçiş; faturadan irsaliyeye, muhasebe kayıtlarından beyanname süreçlerine kadar ticaretin tüm aşamalarının dijital ortama taşınması; kayıtlı ekonomiyi güçlendirmiş, denetim ve izleme kapasitesini önemli ölçüde artırmıştır. Dijitalleşme süreci bir yandan verimliliği artırırken, diğer yandan yasa dışı ticaretin önlenmesi için yürütülen mücadele açısından da güçlü bir araç haline geldi" ifadelerine yer verdi.

"ATO olarak, yasa dışı ticaretle mücadelede üzerimize düşen her türlü sorumluluğu almaya hazırız"

Baran, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planı' ile Türkiye'nin yasa dışı ticaretle mücadelede kararlılığının açık biçimde ortaya koyulduğunu söyleyerek, "Bu mücadelenin başarısı, toplumsal farkındalığın artırılması, veri paylaşımının güçlendirilmesi, hukuki ve idari altyapının geliştirilmesi ve denetim kapasitesinin etkin biçimde kullanılmasıyla mümkündür. Tüm bunların hakkıyla uygulanabilmesi de, bakanlıklardan yerel yönetimlere, sivil toplum kuruluşlarına kadar tüm kurum ve kuruluşların işbirliği içinde çalışmasıyla sağlanabilir. ATO olarak, rekabet gücümüzü zayıflatan, ekonomimizi ve toplum sağlığını tehdit eden yasa dışı ticaretle mücadelede üzerimize düşen her türlü sorumluluğu almaya, elimizi taşın altına koymaya, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmaya hazır olduğumuzu özellikle ifade etmek isterim" değerlendirmesinde bulundu.

Program, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve ATO Başkanı Baran'ın konuşmasının ardından Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın konuşmasıyla devam etti. - ANKARA