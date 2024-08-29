ATO Başkanı Gürsel Baran, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ekonomik başarıları vurguladı

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(ANKARA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında, "Tarihimizin dönüm noktası olan 30 Ağustos Zaferi, Türk milletinin ekonomik başarılarıyla daha güçlü ve müreffeh kılacağı Türkiye Cumhuriyeti devletinin temellerini oluşturmuştur. İş dünyası olarak, istiklal mücadelemizdeki savunmayı bugün ihracatla üretimle, istihdamla, bilimle, teknolojiyle veriyoruz. İstiklal ve istikbalimizin teminatının sürdürülebilir ekonomik başarılarla mümkün olacağını biliyoruz" dedi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. İlerlemenin, uygarlığın ve muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmanın ancak ekonomide sağlanacak başarılarla mümkün olacağını kaydeden Baran, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"30 Ağustos, istiklali ve istikbali için kahramanlık destanı yazan Türk milletinin miladıdır. Zaferin, ancak inanmakla birlik içinde kenetlenmekle mümkün olacağının dünyaya ispatıdır. Tarihimiz için bir dönüm noktası olan 30 Ağustos Zaferi, Türk milletinin ekonomik başarılarıyla daha güçlü ve müreffeh kılacağı Türkiye Cumhuriyeti devletinin temellerini oluşturmuştur. İş dünyası olarak istiklal mücadelemizdeki savunmayı bugün ihracatla üretimle, istihdamla, bilimle, teknolojiyle veriyoruz. İstiklal ve istikbalimizin teminatının sürdürülebilir ekonomik başarılarla mümkün olacağını biliyoruz. Cumhuriyetimizin Başkentinin Ticaret Odası olarak, bu bilinç içinde şehrimizi ve ülkemizi üretimde, ticarette, ihracatta ve istihdamda geliştirmek için gayret gösteriyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyor, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu Zaferi bize armağan eden İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canını veren aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."