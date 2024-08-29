ATO Başkanı Gürsel Baran, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ekonomik başarıları vurguladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ATO Başkanı Gürsel Baran, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ekonomik başarıları vurguladı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında, “Tarihimizin dönüm noktası olan 30 Ağustos Zaferi, Türk milletinin ekonomik başarılarıyla daha güçlü ve müreffeh kılacağı Türkiye Cumhuriyeti devletinin temellerini oluşturmuştur. İş dünyası olarak, istiklal mücadelemizdeki savunmayı bugün ihracatla üretimle, istihdamla, bilimle, teknolojiyle veriyoruz. İstiklal ve istikbalimizin teminatının sürdürülebilir ekonomik başarılarla mümkün olacağını biliyoruz” dedi.

29.08.2024 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında, "Tarihimizin dönüm noktası olan 30 Ağustos Zaferi, Türk milletinin ekonomik başarılarıyla daha güçlü ve müreffeh kılacağı Türkiye Cumhuriyeti devletinin temellerini oluşturmuştur. İş dünyası olarak, istiklal mücadelemizdeki savunmayı bugün ihracatla üretimle, istihdamla, bilimle, teknolojiyle veriyoruz. İstiklal ve istikbalimizin teminatının sürdürülebilir ekonomik başarılarla mümkün olacağını biliyoruz" dedi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. İlerlemenin, uygarlığın ve muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmanın ancak ekonomide sağlanacak başarılarla mümkün olacağını kaydeden Baran, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"30 Ağustos, istiklali ve istikbali için kahramanlık destanı yazan Türk milletinin miladıdır. Zaferin, ancak inanmakla birlik içinde kenetlenmekle mümkün olacağının dünyaya ispatıdır. Tarihimiz için bir dönüm noktası olan 30 Ağustos Zaferi, Türk milletinin ekonomik başarılarıyla daha güçlü ve müreffeh kılacağı Türkiye Cumhuriyeti devletinin temellerini oluşturmuştur. İş dünyası olarak istiklal mücadelemizdeki savunmayı bugün ihracatla üretimle, istihdamla, bilimle, teknolojiyle veriyoruz. İstiklal ve istikbalimizin teminatının sürdürülebilir ekonomik başarılarla mümkün olacağını biliyoruz. Cumhuriyetimizin Başkentinin Ticaret Odası olarak, bu bilinç içinde şehrimizi ve ülkemizi üretimde, ticarette, ihracatta ve istihdamda geliştirmek için gayret gösteriyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyor, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu Zaferi bize armağan eden İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canını veren aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

Kaynak: ANKA

Ankara Ticaret Odası, Türkiye Cumhuriyeti, Gürsel Baran, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ATO Başkanı Gürsel Baran, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ekonomik başarıları vurguladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:40 İstanbul’da 1 kişinin öldüğü, 35 kişinin yaralandığı metrobüs kazası kamerada İstanbul'da 1 kişinin öldüğü, 35 kişinin yaralandığı metrobüs kazası kamerada
09:19 Metroda akıl almaz olay Koca adam, herkesin içinde Suriyeli çocuğu dövdü Metroda akıl almaz olay! Koca adam, herkesin içinde Suriyeli çocuğu dövdü
09:03 İstanbul’da metrobüs kazası 1 kişi hayatını kaybetti, 38 yaralı var İstanbul'da metrobüs kazası! 1 kişi hayatını kaybetti, 38 yaralı var
07:50 Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe Tayfur’a soyadını kullanmaması için resti çekti Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe Tayfur'a soyadını kullanmaması için resti çekti
00:16 Kayıp Narin Güran soruşturmasında ağabey gözaltında Kolundaki ısırık olayı çözebilir Kayıp Narin Güran soruşturmasında ağabey gözaltında! Kolundaki ısırık olayı çözebilir
15:54 Hollywood’un tanınmış doktoru kliniğinin önünde vurularak öldürüldü Hollywood'un tanınmış doktoru kliniğinin önünde vurularak öldürüldü
15:34 Ferdi Kadıoğlu’nun Brighton’daki ilk maçı belli oldu Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'daki ilk maçı belli oldu
15:34 Galatasaray’da istifa depremi Başkan Dursun Özbek, apar topar yönetimi topluyor Galatasaray'da istifa depremi! Başkan Dursun Özbek, apar topar yönetimi topluyor
15:29 Ekrem İmamoğlu duyurdu: Taksi sistemi değişiyor Ekrem İmamoğlu duyurdu: Taksi sistemi değişiyor
15:21 Müşteri Temsilcisinin İki Yüzlü Tavrı Tartışma Yarattı Müşteri Temsilcisinin İki Yüzlü Tavrı Tartışma Yarattı
15:19 Herkes Batshuayi’nin Şampiyonlar Ligi sözlerini konuşuyor Herkes Batshuayi'nin Şampiyonlar Ligi sözlerini konuşuyor
15:18 Annelik heyecanı yaşayan Neslihan Atagül’ün bebeğinin cinsiyeti belli oldu Annelik heyecanı yaşayan Neslihan Atagül'ün bebeğinin cinsiyeti belli oldu
15:11 Senem’in katilinin internette cevabını aradığı soru şoke etti: Eşimin kusurlu olması için... Senem'in katilinin internette cevabını aradığı soru şoke etti: Eşimin kusurlu olması için...
15:02 Türkiye’nin normalleşmek için Suriye’ye 4 şartı var Türkiye'nin normalleşmek için Suriye'ye 4 şartı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2024 11:10:37. #1.13#
SON DAKİKA: ATO Başkanı Gürsel Baran, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ekonomik başarıları vurguladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement