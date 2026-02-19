ATO'dan Kuaförler için Eğitim Desteği - Son Dakika
ATO'dan Kuaförler için Eğitim Desteği

19.02.2026 11:47
ATO Başkanı Baran, eğitim ve dijitalleşmenin ekonomideki önemine vurgu yaptı.

(ANKARA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, üyelerini eğitimden dijitalleşmeye, mesleki yeterlilikten yeni iş modellerine kadar her alanda desteklemeyi temel sorumluluk olarak gördüklerini belirterek, "Güçlü bir ekonomi, donanımlı meslek mensuplarıyla mümkün" dedi.

ATO 43 No'lu Kuaför ve Güzellik Salonları Meslek Komitesi tarafından düzenlenen "Makyaj Eğitimi Etkinliği", ATO Duatepe Salonu'nda gerçekleştirildi.

ATO Başkanı Baran'ın açılış konuşmasını yaptığı etkinlikte, 43 No'lu Kuaför ve Güzellik Salonları Meslek Komitesi Başkanı Ömer Sarıoğlu ve Meclis Üyesi Zeynep Azeritürk de birer konuşma yaptı.

Baran, kuaför, güzellik ve bakım sektörünün estetik anlayış, el emeği, yaratıcılık ve güncel bilginin birleştiği dinamik bir alan olduğunu belirterek, "Bu alanda sürdürülebilir başarının yolu, nitelikli eğitimden, mesleki gelişimden ve değişime açık olmaktan geçiyor. Bugün başlatılan bu eğitim programı da tam olarak bu anlayışın bir ürünü" dedi.

ATO olarak üyelerini her alanda desteklemeyi temel sorumluluk olarak gördüklerini ifade eden Baran, "Eğitimden dijitalleşmeye, mesleki yeterlilikten yeni iş modellerine kadar her alanda üyelerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki, güçlü bir ekonomi, donanımlı meslek mensuplarıyla mümkün" diye konuştu.

Kuaför ve güzellik sektöründe planlamanın önemine dikkati çeken Baran, kontrolsüz iş yeri açılışlarının haksız rekabete ve kayıt dışılığa neden olduğunu dile getirdi. Baran, "Sektörde bölgesel yoğunluk gözetilmeden, kontrolsüz bir şekilde açılan işletmeler, haksız rekabet ve kayıt dışılığa neden oluyor" ifadelerini kullandı.

Kuaför ve güzellik sektöründe kullanılan ürünlerin doğrudan insan sağlığıyla bağlantılı olduğunu kaydeden Baran, planlama ve denetim süreçlerinin güçlendirilmesi gerektiğini de kaydetti.

ATO 43 No'lu Kuaför ve Güzellik Salonları Meslek Komitesi Başkanı Ömer Sarıoğlu da Ankara Ticaret Odası çatısı altında ortak akıl anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek, komite olarak sektör mensuplarının mesleki gelişimlerini sağlamaya yönelik eğitim ve organizasyonlar düzenlediklerini belirtti.

ATO 43 No'lu Kuaför ve Güzellik Salonları Meslek Komitesi Meclis Üyesi Zeynep Azeritürk "Güzellik sektörü dışarıdan bakıldığında renklerden, fırçalardan ibaret gibi görünüyor. Oysa biz biliyoruz ki bu meslek sabrın, disiplinin, vizyonun eseridir" dedi.

Program, Derya Gökçetin'in uygulamalı makyaj eğitimi ile devam etti.

Kaynak: ANKA

Eğitim Desteği, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

