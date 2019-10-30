Son Dakika Haberleri: Attila İlhan Edebiyat Ödülleri Ataşçı ve Özsan'a
Son Dakika Magazin Attila İlhan Edebiyat Ödülleri Ataşçı ve Özsan'a

Attila İlhan Edebiyat Ödülleri Ataşçı ve Özsan'a

1 saat önce

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları desteğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, "Roman" dalındaki ödül, "Yara Bende" eseriyle Abdullah Ataşçı ve "Umudun Rengi" adlı eseriyle Murat Özsan'ın oldu.

Attila İlhan Edebiyat Ödülleri Ataşçı ve Özsan'a, System.String[]

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları desteğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, "Roman" dalındaki ödül, "Yara Bende" eseriyle Abdullah Ataşçı ve "Umudun Rengi" adlı eseriyle Murat Özsan'ın oldu.


Tuğrul Keskin'in, "Kavil" kitabıyla "Şiir" ödülüne layık görüldüğü etkinlikte, "Kalbimde Çivilerle Uyumuş Gibiyim" kitabıyla Anıl Can Uğuz "İlk Roman Vakıf Özel Teşvik Ödülü"nü, "Vera" kitabıyla Talha Kuru "İlk Şiir Kitabı Vakıf Özel Teşvik Ödülü"nü kazandı.


Abdullah Ataşçı şiirsel bir üslupla kurguyu başarılı bir şekilde bir araya getirdiği için, Murat Özsan ise toplumsal kaygıları gözeterek insanı ele alış tarzı ve kurgudaki ustalıkları nedeniyle ödüle değer bulundu.


Doğan Hızlan'ın onursal başkanlığını üstlendiği Attila İlhan Roman Ödülü Seçici Kurulunda Mehmet Eroğlu, Asuman Kafaoğlu Büke, Seval Şahin ve aileyi temsilen Ali Cem İlhan yer aldı.


Metin Celal'in başkanlığındaki Attila İlhan Şiir Ödülü Seçici Kurulu ise A. Ali Ural, Haydar Ergülen, Adnan Özer ve aileyi temsilen Kerem Alışık'tan oluştu.


2019 Attila İlhan Edebiyat Ödülleri töreni, 38. İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı etkinlikleri kapsamında, 7 Kasım'da TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek.

Attila İlhan, Edebiyat, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 05:17 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Onur Büyüktopçu'dan bomba itiraf: Para karşılığı evlenmeyi düşündüm
Model Chloe Loughnan, Yiğit Marcus Aral ile aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı Kalp spazmı geçiren Mehmet Ali Erbil, yoğun bakıma kaldırıldı Serdar Ortaç ile boşanan Chloe Loughnan, eski Survivor yarışmacısı ile aşk yaşamaya başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2019 18:31:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Attila İlhan Edebiyat Ödülleri Ataşçı ve Özsan'a
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]