Augsburg Türkspor'un Yeni Hocası Manfred Bender
1 saat önce
52 yaşındaki Bender, 1989-1999 yılları arasında başta Bayern olmak üzere, Karlsruhe ve 1860 Münih takımlarında 229 kez forma giyerken, 42 gol atmıştı.
52 yaşındaki Bender, 1989-1999 yılları arasında başta Bayern olmak üzere, Karlsruhe
ve 1860 Münih
takımlarında 229 kez forma giyerken, 42 gol atmıştı. Bender, Bayern'in 1989 sezonundaki sampiyonluğunda da forma giymişti. Futbolu bıraktıktan sonra 2010'da Nigeria U-20 takımına yardımcı antrenör olan Manfred Bender, son olarak Avusturya
'nın üst düzey takımlarında hocalık yapmış, ardından Bayern Regional takımı Pipisried çalıştırmıştı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:50
CHP'nin Tartışmalı Adayı Mehmet Fatih Bucak, Genel Merkez'de Yeniden Değerlendirilecek
Kavgada Aldığı Darbeyle Bayılan Gencin, Yüzündeki İfade Olay Oldu
Şişli Belediyesi'nde Yangın Çıktı
Milli Piyango'dan 70 Milyon Lira Kazanan Talihli, Hala Parasını Almadı