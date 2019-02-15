Son Dakika Haberleri: Augsburg Türkspor'un Yeni Hocası Manfred Bender

Augsburg Türkspor'un Yeni Hocası Manfred Bender

1 saat önce

52 yaşındaki Bender, 1989-1999 yılları arasında başta Bayern olmak üzere, Karlsruhe ve 1860 Münih takımlarında 229 kez forma giyerken, 42 gol atmıştı.

Augsburg Türkspor'un Yeni Hocası Manfred Bender, System.String[]
52 yaşındaki Bender, 1989-1999 yılları arasında başta Bayern olmak üzere, Karlsruhe ve 1860 Münih takımlarında 229 kez forma giyerken, 42 gol atmıştı. Bender, Bayern'in 1989 sezonundaki sampiyonluğunda da forma giymişti. Futbolu bıraktıktan sonra 2010'da Nigeria U-20 takımına yardımcı antrenör olan Manfred Bender, son olarak Avusturya'nın üst düzey takımlarında hocalık yapmış, ardından Bayern Regional takımı Pipisried çalıştırmıştı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:50 

Avusturya, Münih, Karlsruhe, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'nin Tartışmalı Adayı Mehmet Fatih Bucak, Genel Merkez'de Yeniden Değerlendirilecek Kavgada Aldığı Darbeyle Bayılan Gencin, Yüzündeki İfade Olay Oldu

Şişli Belediyesi'nde Yangın Çıktı Milli Piyango'dan 70 Milyon Lira Kazanan Talihli, Hala Parasını Almadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 13:58:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Augsburg Türkspor'un Yeni Hocası Manfred Bender
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]