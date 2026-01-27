Aumovio 4 Bin Çalışanını İşten Çıkarıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Aumovio 4 Bin Çalışanını İşten Çıkarıyor

Aumovio 4 Bin Çalışanını İşten Çıkarıyor
27.01.2026 21:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alman otomobil tedarikçisi Aumovio, AR-GE departmanında 4 bin çalışanın işine son verecek.

Aumovio'dan yapılan açıklamada, "zorlu piyasa koşulları" nedeniyle verimliliği artırmak amacıyla AR-GE alanında ek işten çıkarma kararı alındığı belirtildi.

4 BİN KİŞİ İŞTEN ÇIKARILACAK

Toplamda 4 bin pozisyonun etkileneceği aktarılan sürecin, büyük ölçüde 2026 yılı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Şirket, maliyetleri düşürme planı doğrultusunda AR-GE harcamalarını gelecek yıla kadar toplam gelirin yüzde 10'unun altına indirmeyi amaçlıyor.

6 ÜLKEDEKİ TESİSLERİ ETKİLEYECEK

İşten çıkarmaların Almanya başta olmak üzere Hindistan, Singapur, Romanya, Sırbistan ve Meksika'daki tesisleri etkileyeceği, sürecin sosyal sorumluluk bilinciyle yürütüleceği aktarıldı. Bu kapsamda Mart 2026 başında Almanya'daki tesislerde "gönüllü işten ayrılma programı" başlatılması planlanıyor.

İstihdam azaltmasına rağmen Aumovio, yazılım tanımlı araçlar ve otonom sürüş gibi geleceğe yönelik stratejik alanlara yatırım yapmayı sürdüreceğini bildirdi.

DİĞER OTOMOBİL TEDARİKÇİLERİ DE İŞTEN ÇIKARMALAR YAPIYOR

Continental grubundan ayrılarak bağımsız bir yapıya kavuşan Aumovio, geçen yıl da geliştirme departmanlarından 3 bin kişiyi işten çıkarmıştı. Dünya genelinde 25 ülkede 100'den fazla tesiste 86 binden fazla kişiye istihdam sağlayan şirketin ana faaliyet alanı olan otomotiv tedarikçiliği bölümü, kapsamlı bir yeniden yapılandırma sürecinden geçiyor.

Almanya'nın diğer otomotiv parçaları tedarikçileri Bosch ve ZF Friedrichshafen de otomotiv endüstrisindeki kriz ve elektrikli araç talebinin beklenenden yavaş büyümesi nedeniyle on binlerce çalışanı kapsayan işten çıkarma kararları almıştı.

Kaynak: AA

Otomobil, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aumovio 4 Bin Çalışanını İşten Çıkarıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara’da trafikte drift atan 2 sürücüye ibretlik ceza Ankara'da trafikte drift atan 2 sürücüye ibretlik ceza
Suriye ordusunda Türkçe emir kaosu İşte çok konuşulan görüntülerin perde arkası Suriye ordusunda Türkçe emir kaosu! İşte çok konuşulan görüntülerin perde arkası
Şanlıurfa’da 5 günlük gösteri ve yürüyüş yasağı Şanlıurfa'da 5 günlük gösteri ve yürüyüş yasağı
Elektrik bağlantılarında yeni dönem Artık şubeye gitmeye gerek kalmayacak Elektrik bağlantılarında yeni dönem! Artık şubeye gitmeye gerek kalmayacak
ABD’nin gizli İran planı ifşa oldu Deniz ablukası uygulayacaklar ABD'nin gizli İran planı ifşa oldu! Deniz ablukası uygulayacaklar
Bakanlık düğmeye bastı Bu plan Türkiye’nin geleceğini kurtaracak Bakanlık düğmeye bastı! Bu plan Türkiye'nin geleceğini kurtaracak

22:03
Trump’ın ardından bir tehdit de İsrail Başbakanı Netanyahu’dan: İran saldırırsa vururuz
Trump'ın ardından bir tehdit de İsrail Başbakanı Netanyahu'dan: İran saldırırsa vururuz
21:18
Türk Telekom’un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama
Türk Telekom'un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama
21:15
Ünlü Rapçi Blok3’ün şarkıları Spotify’dan kaldırıldı: Bunun arkasında kim var çıkacak
Ünlü Rapçi Blok3'ün şarkıları Spotify'dan kaldırıldı: Bunun arkasında kim var çıkacak
20:56
ABD Başkanı Trump: Suriye’nin çok saygın Cumhurbaşkanı ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik
ABD Başkanı Trump: Suriye'nin çok saygın Cumhurbaşkanı ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik
19:47
Sigara yasağı genişliyor Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak
Sigara yasağı genişliyor! Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak
18:31
Samsun’daki tüm ormanları sardı, temas edende alerjiye yol açtı
Samsun'daki tüm ormanları sardı, temas edende alerjiye yol açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 22:30:16. #7.11#
SON DAKİKA: Aumovio 4 Bin Çalışanını İşten Çıkarıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.