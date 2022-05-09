Autocom'un yeni dijital asistanı UKA ile konuşarak araç için fiyat alınabiliyor - Son Dakika
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Autocom'un yeni dijital asistanı UKA ile konuşarak araç için fiyat alınabiliyor

09.05.2022 09:03
Autocom'un yeni dijital asistanı UKA ile konuşarak araç için fiyat alınabiliyor

Autocom, yeni dijital asistanı UKA ile müşterilerine araçlarını fiyatlamada iyi bir deneyim sunuyor.

Autocom, yeni dijital asistanı UKA ile müşterilerine araçlarını fiyatlamada iyi bir deneyim sunuyor.

Autocom'dan yapılan açıklamaya göre, hızlı ve güvenli bir ortamda aracını doğru ve güncel fiyata satmak ya da çeşitli araçlardan oluşan ikinci el stokundan araç almak isteyenlerin kullandığı platform Autocom, yeni araç fiyatlama asistanı UKA ile müşterilerine araçlarını fiyatlamada kolaylık sağlıyor.

Araç fiyatlama asistanı UKA ile tüketiciler artık WhatsApp üzerinden sohbet eder gibi araçlarına en doğru ve en güncel fiyatı alabilecek. "Uzman", "Kurumsal" ve "Akıllı" asistan UKA, tüketicilere araçlarını kolayca tanımlayıp ön fiyat teklifi almalarını, istedikleri zaman ve lokasyon için randevu alarak araçlarını ekspertiz noktalarına getirmeleri konusunda kolaylık sunacak.

"Güvenilir, Kaliteli ve müşteri odaklı ikinci el araç alım-satım noktası" mottosu ile Autocom, sunmuş olduğu bu yenilik sayesinde sektörde bir "ilk"i gerçekleştirmiş olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Autocom Satış Direktörü Hakan Eren, Autorola'nın yapay zeka ve makine öğrenmesi teknolojilerinin birleşiminden oluşan ikinci el araç fiyatlama ve pazar analizi yazılımı Indicata ile aracını satmak veya takas etmek isteyen tüketicilerin araçlarına Autocom web sitesinden sonra şimdi de "WhatsApp Chatbot" üzerinden en güncel pazar fiyatını sunmaya başladıklarını bildirdi.

Dijitalleşmenin her geçen gün arttığı bugünlerde, tüketicilerin artık araç satın alma ve satma süreçlerini daha hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde yaşamak istediklerini belirten Eren, iş modellerini, tüketici deneyimleri ve geri bildirimleri ışığında her daim geliştirdiklerini kaydetti.

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Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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