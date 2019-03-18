Av. Şeyma Döğücü'den 18 Mart'ta Anlamlı Ziyaret

AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Av. Şeyma Döğücü, Sancaktepe'de yapılan 1915 Çanakkale Panorama ve Muhsin Yazıcıoğlu Şehitlik Parkı'nı ziyaret etti.

AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Av. Şeyma Döğücü, Sancaktepe'de yapılan 1915 Çanakkale Panorama ve Muhsin Yazıcıoğlu Şehitlik Parkı'nı ziyaret etti. Çanakkale Zaferi'nde yaşanılan kahramanlıkların minyatür haline getirildiği panoramayı gezen Döğücü, 104 yıl önce yaşananları adeta bir kez daha hissetti.



AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Av. Şeyma Döğücü, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü nedeniyle Sancaktepe Belediyesi tarafından yapılan 1915 Çanakkale Panorama ve Muhsin Yazıcıoğlu Şehitlik Parkı'nı ziyaret etti. Bir asır önce Çanakkale'de yaşanan destanın minyatür haline getirildiği panoramayı gezen Döğücü, o günlerde yaşananları bir kez daha deneyimledi.



Av. Döğücü, ayrıca panoramada gelen ilkokul öğrencileriyle de selamlaşıp, minik çocuklara Çanakkale'de yaşanan zaferi anlattı. AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Av. Döğücü'ye panorama ziyaretinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Leyla Şahin Usta eşlik etti. İkili birlikte öğrencilerle Çanakkale Müzesi'ni de gezdi. Usta ve Döğücü, hatıra defterine duygu ve düşüncelerini yazdıktan sonra seçim programları nedeniyle panoramadan ayrıldı.



'Rabbim bu millete bir daha Kurtuluş Savaşı mücadelesi yaşatmasın, diye büyük bir azimle çalışıyoruz'



Sancaktepe Belediyesinin yaptığı bu müzede tarihi yeniden yaşama fırsatı bulduklarını dile getiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Leyla Şahin Usta "18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümündeyiz. Sancaktepe Belediyesinin yapmış olduğu bu panoramik müzede tarihi yeniden yaşama ve hissetme fırsatı bulduk. 104 yıl önce atalarımızın şehit düştüğü o topraklardan bugüne baktığımızda vatanımız, bayrağımız, ezanımız dimdik ayaktayız. Rabbim bu millete bir daha Kurtuluş Savaşı mücadelesi yaşatmasın diye büyük bir azimle çalışıyoruz. Başkan adayımız Şeyma Hanım, Sancaktepe'yi daha da ileri götürecektir. Kadının gücünü, kadının elinin değdiği her noktadaki ince zarafeti de ekleyerek daha güzel hizmetlere yol açacak diye düşünüyoruz. 18 Mart vesilesiyle tüm şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Rabbim milletimize sabırlar versin ve birliğimizi beraberliğimizi daim eylesin." diye konuştu.



Ülkemizin kıymetini bilmemiz için 1915 Çanakkale Panorama ve Muhsin Yazıcıoğlu Şehitlik Parkı gibi eserlerin önemli olduğunu ifade eden AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Av. Döğücü, "Bugün 18 Mart. Bizde Sancaktepe Belediyesinin yapmış olduğu Çanakkale Panorama Müzesi'nde adeta o günlere içinde yaşayarak hissettik. Bugün yaşadığımız ülkemizin bu güzelliklerinin kıymetini bilmemiz için bunlar önemli çalışmalar. Bizden şehitlerimize gönülden minnet duyuyoruz. Allah onlardan razı olsun. Mekanları cennet olsun." dedi. - İSTANBUL

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