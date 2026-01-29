Av Tüfeği Kazası: 70 Yaşındaki Adam Yaralandı - Son Dakika
Av Tüfeği Kazası: 70 Yaşındaki Adam Yaralandı

29.01.2026 14:49
Konya'da av tüfeği temizlerken yanlışlıkla tetikleyen 70 yaşındaki Ömer Alparslan yaralandı.

KONYA'da av tüfeğini temizlerken yanlışlıkla tetiğe dokunan Ömer Alparslan (70), çıkan saçmalarla kolundan yaralandı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Akşemsettin Mahallesi Ağaç Seven Sokak'taki 4 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. Ömer Alparslan, evinde av tüfeğini temizlemek isterken yanlışlıkla tetiğe dokundu. Ateş alan tüfekten çıkan saçmalar, Alparslan'ın sol koluna isabet etti. O sırada evde bulunan eşi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Alparslan, ilk müdahalesinin ardından yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Haber-Kamera: Salih BÜYÜKSAMANCI KONYA, DHA

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Konya, Son Dakika

