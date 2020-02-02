Av tüfeğiyle ağabeyini öldürdü - Son Dakika
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Av tüfeğiyle ağabeyini öldürdü

6 saat önce

AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde Hikmet Çetin (57), para meselesi yüzünden tartıştığı ağabeyi İsmetullah Çetin'i (60) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Av tüfeğiyle ağabeyini öldürdü, System.String[]
AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde Hikmet Çetin (57), para meselesi yüzünden tartıştığı ağabeyi İsmetullah Çetin'i (60) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Sultanhisar ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. İsmetullah Çetin, evinin bahçesinde kendisi gibi çiftçilik yapan kardeşi Hikmet Çetin ile para meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Hikmet Çetin, yanındaki av tüfeğiyle ağabeyi İsmetullah Çetin'e ateş etti. İsmetullah Çetin kanlar içinde yere yığılırken, kardeşi kaçtı. Yakınlarının çağırdığı ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İsmetullah Çetin, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından kaçan Hikmet Çetin'in, Rekmez Mahallesi Küme Evleri mevkisindeki bir zeytinlikte saklandığını belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, Hikmet Çetin'i yakalayarak gözaltına aldı.

Hikmet Çetin'in, polisteki ilk ifadesinde ağabeyini para meselesi yüzünden öldürdüğünü söylediği belirtildi.


- Aydın
Hikmet Çetin, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 10:51 Kaynak: DHA
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