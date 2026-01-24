Ava Giden Adam Kalp Krizinden Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ava Giden Adam Kalp Krizinden Hayatını Kaybetti

24.01.2026 19:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde Osman Karakaya, av sırasında kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

MALATYA'nın Yazıhan ilçesinde ava çıkan Osman Karakaya (61), geçirdiği kalp krizi sonrası ambulans helikopter ile kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde Durucasu Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde arkadaşları ile ava çıkan Osman Karakaya, arazide kalp krizi geçirdi. Arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile bölgeye UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Karakaya'nın kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşımın zor olduğu bölgeye ambulans helikopter talep edildi. Gerekli güvenlik ve tedbirlerin alındığı bölgeye inen ambulans helikopter, Osman Karakaya'yı hastaneye ulaştırdı. Acil serviste müdahale edilen Karakaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Karakaya'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber- Kamera: MALATYA-DHA

Kaynak: DHA

Osman Karakaya, Kalp Krizi, Yazıhan, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ava Giden Adam Kalp Krizinden Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kavgaları kanlı bitti, 71 yaşındaki ağabeyden kardeşine feci dayak Kavgaları kanlı bitti, 71 yaşındaki ağabeyden kardeşine feci dayak
Mezarlıktaki poşetin içinden binlerce uyuşturucu hap çıktı Mezarlıktaki poşetin içinden binlerce uyuşturucu hap çıktı
AK Partili eski vekil Mehmet Altay hayatını kaybetti AK Partili eski vekil Mehmet Altay hayatını kaybetti
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ahmet Özer’e 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi ’’Terörsüz Türkiye’’ gaye ve gayretiyle taban tabana zıtlık taşımaktadır MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi ''Terörsüz Türkiye'' gaye ve gayretiyle taban tabana zıtlık taşımaktadır
Banka alarmı çalınca polis gitti, davetsiz misafirle karşılaştı Banka alarmı çalınca polis gitti, davetsiz misafirle karşılaştı
İmzayı attı İşte Noa Lang’ın Galatasaray’a maliyeti İmzayı attı! İşte Noa Lang'ın Galatasaray'a maliyeti

20:04
Suriye’de YPG’ye verilen 4 günlük süre doldu
Suriye'de YPG'ye verilen 4 günlük süre doldu
19:01
Canlı anlatım: Şimdi de Karagümrük golü buldu
Canlı anlatım: Şimdi de Karagümrük golü buldu
17:56
Cezaevinde çıkan sözlü tartışma kanlı bitti: 21 kişi hastanelik oldu
Cezaevinde çıkan sözlü tartışma kanlı bitti: 21 kişi hastanelik oldu
17:50
’Sarı kod’la uyarılan Antalya’da tarım alanları su altında kaldı
'Sarı kod'la uyarılan Antalya'da tarım alanları su altında kaldı
17:40
Silivri Kınalı gişelerinde 2 kişinin öldüğü kazanın otobüs içerisindeki görüntüsü ortaya çıktı
Silivri Kınalı gişelerinde 2 kişinin öldüğü kazanın otobüs içerisindeki görüntüsü ortaya çıktı
16:21
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 20:38:04. #7.11#
SON DAKİKA: Ava Giden Adam Kalp Krizinden Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.