Avantgarde orkestra "İLK" albümü yayınlandı

Sektörünün öncü firmalarından Avantgarde Müzik bünyesinde yer alan; Cem İyibardakçı direktörlüğünde yetenekli müzisyenleri bir araya getirerek oluşturulan Avantgarde Orkestra "İLK" albümünün şarkılarından biri olan "GEÇER"i yayınladı.

2016 yılında kurulan Avantgarde Orkestra, Türk pop müziğinin önemli isimleri tarafından 80' li, 90' lı ve 2000' li yıllarda yorumlanmış, hafızalarda yer edinmiş şarkıları, Cem İyibardakçı' nın sihirli dokunuşlarıyla yeniden aranje edip bünyesindeki solistlerle farklı tarzlarda yorumlayarak albüme taşıdı.

Selin Ataş, Ceren Akın, Öner Bodur, Berfu Sarıbaz ve Tuğba Tufantepe' den oluşan beş solist ile yedi müzisyen olmak üzere toplam on iki kişiden oluşan Avantgarde Orkestra' nın "İLK" isimli albümü her solistin kendi seslendirdiği bir şarkı ve ortak vokal yaptıkları bir şarkıyla beraber toplam altı şarkıdan oluşmaktadır.