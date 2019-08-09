Avatar 3 Filmi

Avatar
serisinin 2009 yılında küresel bir fenomen haline gelen devam halkası; bu defa James Cameron
'un yaratmış olduğu öykü evreninin hem kökenlerine iniyor hem de sınırlarını genişletmeyi hedefliyor. Filmin başrollerini ise, ilk film
den aşina olduğumuz Zoe Saldana, Sigourney Weaver
ve Sam Worthington
üstleniyor. Yönetmen:
James CameronSenaryo:
James Cameron, Shane SalernoOyuncular:
Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Sam Worthington, Jemaine Clement, Michelle Yeoh, Giovanni Ribisi
, Stephen Lang, Cliff Curtis
, Oona Chaplin, Joel David Moore, Keston John, CCH Pounder, Matt GeraldFilmin Türü:
AksiyonOrijinal Adı:
Avatar 3Yapımcı Firma:
20th Century FoxYapım Yılı:
2023Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
TME (The Moments Entertainment)Vizyon Tarihi:
22.12.2023Avatar 3 Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.