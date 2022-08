Avatar için yeni oyun geliyor! İşte çıkış tarihi

Square Enix London Mobile, popüler anime serisi Avatar'ı konu edinen yeni mobil oyununu duyurdu. Avatar: Generations isimli sıra tabanlı RPG, iOS ve Android kullanıcılarına sunulacak. İşte Avatar: Generations hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar.

Avatar: Generations çıkış tarihi, hikayesi ve karakterleri

Netflix'te de izlenebilir olan Avatar: The Last Airbender dizisiyle oldukça popüler olan Avatar, kullanıcı kitlesini yeni bir mobil oyunla genişletiyor. Square Enix London Mobile ve Navigator Games tarafından geliştirilecek Avatar: Generations, Paramount Consumer Products tarafından yayınlanacak.

Yapılan lansman kapsamında Avatar: Generations'ın oynanış detayları paylaşıldı. Avatar: Generations, takımları savaş alanında taktiksel olarak yerleştirmeye dayanan sıra tabanlı RPG oyunu olacak. Ayrıca güçlü takım kombinasyonlarına ve her takıma özel güçlere de izin verecek.

https://shiftdelete.net/avatar-aang-geri-donuyor

Oyunda yer alacak karakterler henüz belli değil, ancak Avatar: The Last Airbender dizisine dayanacağı belirtildi. Bundan dolayı Aang, Katara, Sokka, Toph, Suki, Zuko, Appa ve Momo gibi popüler karakterlerin olmasını bekleyebiliriz.

Android ve iOS için sunulacak oyunun henüz resmi bir çıkış tarihi yok. Fakat sıra tabanlı RPG'yi Play Store üzerinden test etmeniz mümkün. Ayrıca Square Enix London Mobile ve Navigator tarafından geliştirildiği için konsola veya PC'ye gelmesi olası değil.

Navigator Games CEO'su Will Moore, "Dünya çapında sevilen bir markayı, Avatar: The Last Airbender'ın zengin ve hikayeli evreniyle buluşturacağız. Serinin ve RPG oyunlarının hayranları için heyecan verici bir oyun yaratacağız" dedi.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız.