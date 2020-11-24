Avcılar'da 12 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden şahıs adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Avcılar'da 12 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden şahıs adliyeye sevk edildi
24.11.2020 10:37
Avcılar E-5 yan yol kenarında taksi bulmak için yürüyen Ukraynalı aileye tacizde bulunan şahıs adliyeye sevk edildi.
Avcılar E-5 yan yol kenarında taksi bulmak için yürüyen Ukraynalı aileye tacizde bulunan şahıs adliyeye sevk edildi.
12 yaşındaki kız çocuğuna yönelik gerçekleşen taciz anı kameralara yansımıştı. Ailesinin yanında yürüyen 12 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden Gökmen D. yakalanarak gözaltına alındı. Kısa sürede zanlının kimliğini tespit eden polis ekipleri Gökmen D. isimli tacizciyi Esenler'de yakalayarak polis merkezine götürdü. Üsküdar Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri biten şahıs adliyeye sevk edildi - İSTANBUL
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