Avcılar'da 12 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden zanlı tutuklandı - Son Dakika

BioNTech ile Pfizer'in ürettiği koronavirüs aşısı 10 Aralık'tan itibaren dağıtılmaya başlanabilir

Son Dakika! Çavuşoğlu'ndan, Türk gemisine yapılan hukuk dışı aramayla ilgili misilleme mesajı: Cevabımızı sahada da vereceğiz

Bülent Arınç'ın oğlundan babasının istifasıyla ilgili dikkat çeken sözler: Bu denizde bir tek gemi ve tek bir reis var