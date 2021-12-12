Avcılar'da 3 İETT otobüsü kayganlaşan yolda mahsur kaldı - Son Dakika

Avcılar'da 3 İETT otobüsü kayganlaşan yolda mahsur kaldı

Avcılar'da 3 İETT otobüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yokuşu çıkamayarak mahsur kaldı.

Avcılar'da 3 İETT otobüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yokuşu çıkamayarak mahsur kaldı. Alınan bilgiye göre, Tahtakale Mahallesi Burhan Kuzu Caddesi'nde seyir halindeki bir İETT otobüsü, yağmur sonrası kayganlaşan yokuşu çıkamayarak durdu. Yokuşu çıkamayan arkadaki iki İETT aracından biri de kaygan yoldan kurtulmak için hamle yaparken geri kayarak başka bir İETT otobüsüne çarptı. Kazada yaralanan olmazken, çamurlu yolda mahsur kalan 3 İETT otobüsü nedeniyle Fırat Caddesi istikameti trafiğe kapatıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Avcılar Belediyesi'ne ait su tankerleri, çamurlaşan yolu temizledi. Yokuşta mahsur kalan İETT otobüslerinin, ekiplerce kurtarılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

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