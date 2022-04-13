Avcılar'da hayırseverlerin yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor - Son Dakika

AVCILAR Kaymakamlığı, hayırseverlerin yardımını ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için ekip oluştururken, 1 haftada yaklaşık 350 bin TL tutarında nakdi yardımın yanı sıra 300 gıda kolisini adreslerine teslim etti.

Kaymakam Kemal İnan, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının kamu kaynaklarını ihtiyaç sahiplerine iletmenin yanı sıra hayırseverlerin yardımlarını ihtiyaç sahiplerine iletmek için tam destek verdiklerini vurguladı. Avcılar Kaymakamı İnan, "Vakfımızın bu yönüyle bilinirliğini, tanınırlığını anlatmaya koyulduk. Önemli bir mesafe kat ettik. Artık işadamlarımız, hayırseverlerimiz sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfımız ile irtibata geçerek yardımlarını bizim aracılığımızla dağıtma yönünde talepte bulunuyor. Hayırseverlerimize hangi gruptaki ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak istediklerini de soruyoruz. Kimi öksüz ve yetimleri, kimileri yaşlı, engellileri talep etmekte, kimi de fark gözetmeksizin tüm ihtiyaç sahiplerine dağıtılabileceğini iletmekte. Yardımlarını en kısa sürede ulaştırdıktan sonra kendilerine de bilgi aktarmaktayız" dedi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Bilal Yıldız, Ramazan ayının ilk haftasında 594 hayırseverin 349 bin 750 TL tutarındaki nakdi yardımının yanı sıra 300 kolilik gıda bağışını, genellikle akşam saatlerinde komşuları bile görmemesi için bizzat evlere götürerek teslim ettiklerini söyledi. Yıldız, "Vatandaşlarımız gerçek ihtiyaç sahibini bulma noktasında bize geliyor. Oluşturduğumuz sistemimiz sayesinde kişilerin aylık gelirlerinden, tüm mal varlıklarına kadar ekonomik durumunu görebiliyoruz. Gelenlere öksüz- yetim, parçalanmış aile, engelliler ve yaşlılar gibi kategorilerdeki ihtiyaç sahiplerinden hangilerine yardım etmek istediklerini soruyoruz. Onların tercihi doğrultusunda fitre, zekatı veya ayni yardımlarını aynı gün içerisinde alan elin, veren eli görmeyeceği biçimde organize edip ihtiyaç sahiplerine iletiyoruz" şeklinde konuştu. Avcılar'da 25 aileye dağıtılmak üzere gıda kolilerini getirip teslim eden Akay Nogay, "Burada ailelerin gerçekten ihtiyaçlı olup olmadığı konusunda ciddi bir araştırma yapılıyor. Geçmişte, yanıltıcı bilgilerle kendilerini yardıma muhtaç gösterenlerle karşılaştık. Buradaki sistem sayesinde oldukça rahatız" diye konuştu.