AVCILAR'DA İNŞAATTAKİ ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞEN BEKÇİ YARALANDI - Son Dakika
Üye Girişi

AVCILAR'DA İNŞAATTAKİ ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞEN BEKÇİ YARALANDI

05.07.2022 09:44

AVCILAR'da inşaatın asansör boşluğuna düşen bekçi ağır yaralandı.

AVCILAR'da inşaatın asansör boşluğuna düşen bekçi ağır yaralandı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Merkez Mahallesi Rıfat Sokak'ta kentsel dönüşüm kapsamında yıktırılarak yeniden yapılan binada meydana geldi. Yabancı uyruklu inşaat bekçisi Omar Albab, binanın ikinci katında dolaşırken karanlıkta asansör boşluğunu fark etmeyerek düştü. Bağırma sesinin duyulması üzerine yoldan geçenler inşaata girince yaralı bekçiyi gördü. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekibi, sedye ile yaralı Omar Albab'ı kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla çevredeki hastaneye götürdü. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

YORUMLAR
500
Yüksekten düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti Yüksekten düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti Ağaçtan düşen genç yaralandı Ağaçtan düşen genç yaralandı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AVCILAR'DA İNŞAATTAKİ ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞEN BEKÇİ YARALANDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:59 Elektrikli otomobillere ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte indirim sonrası yeni fiyatlar
15:57 Sarıyer Belediyesi çalışanları maaşlarına zam yapılması talebiyle belediye önünde grev başlattı: İsteğimiz enflasyonun yarısı kadar zamdır
15:53 Tutukluluk kararı verilen Kadir Şeker'e son sözleri soruldu! Mahkeme salonu dikkat kesildi
15:50 Köpekbalığı saldırısında parçalara ayrılan kadının ölümünde cankurtaran ihmali olduğu ortaya çıktı
15:48 2 gündür kayıp olarak aranıyordu! 15 yaşındaki gencin cansız bedeni çocuklar tarafından bulundu
15:28 Kadir Şeker'den kötü haber! Cezasında indirime giden mahkeme, tutukluluğuna yine devam kararı verdi
15:27 İkinci çocuğunu bekleyen Amine Gülşe'den Kapadokya'da karnı burnunda poz
15:21 Fransız sporcu Erzincan'da 600 metreden yarasa gibi uçtu! 200 kilometre hızla 1500 metre havada süzüldü
15:15 Paris sokaklarında lateks büstiyerle gezdi! Kıyafetin bir de göğüs kısmını görün
15:05 İbn-i Sina'nın buluşu halen şifa dağıtıyor! İşte kavun kabuğunun birbirinden etkili faydaları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 16:16:48. #1.11#
SON DAKİKA: AVCILAR'DA İNŞAATTAKİ ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞEN BEKÇİ YARALANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement