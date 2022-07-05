Olay, dün saat 22.00 sıralarında Merkez Mahallesi Rıfat Sokak'ta kentsel dönüşüm kapsamında yıktırılarak yeniden yapılan binada meydana geldi. Yabancı uyruklu inşaat bekçisi Omar Albab, binanın ikinci katında dolaşırken karanlıkta asansör boşluğunu fark etmeyerek düştü. Bağırma sesinin duyulması üzerine yoldan geçenler inşaata girince yaralı bekçiyi gördü. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekibi, sedye ile yaralı Omar Albab'ı kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla çevredeki hastaneye götürdü. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › AVCILAR'DA İNŞAATTAKİ ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞEN BEKÇİ YARALANDI - Son Dakika

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