Avcılar'da Kaçak Moloz Dökümüne 5 Milyon Lira Ceza!
Avcılar'da Kaçak Moloz Dökümüne 5 Milyon Lira Ceza!

02.02.2026 10:49
Kamera görüntüleriyle tespit edilen kaçak moloz dökümlerine Avcılar'da 5 milyon lira ceza kesildi.

AVCILAR'da kamyonetlere yükledikleri moloz çuvallarını yasaklı alanlara döktükleri kamera görüntüleriyle tespit edilen kişilere 2025 yılında 5 milyon lirayı aşkın ceza kesildi.

Avcılar'da bazı kişilerin, merkezden uzak noktalarda çuvallara doldurdukları molozları boş alanlara attıkları belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, kaçak dökümün önüne geçebilmek için kamera sistemi kurdu. Kameralı denetimlerin 7 gün 24 saat zabıta ekipleri tarafından sürdürüldüğünü belirten Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Karakoç, çevreyi koruma amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında son bir yıl içinde 5 milyon lirayı aşkın cezai işlem uygulandığını söyledi. Karakoç, son olarak Yeşilkent Mahallesi'nde bir kişiye 15 bin lira ceza kesildiğini bildirdi.

'24 SAAT ESASINA GÖRE KAMERA İLE KAYIT ALTINA ALIYORUZ'

Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Karakoç, "Yerleştirdiğimiz kamera sistemleri sayesinde çevreyi kirletme konusundaki hassasiyetimiz sürüyor. Bu kapsamda bir yılda toplam 5 milyon lira cezai işlem uygulandı. Vatandaşlarımız maalesef ısrarla çevreyi kirletmeye devam ediyor. Belirli bölgeleri gece gündüz 24 saat esasına göre kamera ile kayıt altına alıyoruz. Kaçak moloz dökenleri plakalarından tespit ederek kimlik ve adres bilgilerine ulaşıyor, gerekli cezai işlemleri uyguluyoruz. Son olarak Yeşilkent Mahallesi Ardıçlı Göl Evleri altı olarak bilinen bölgede bir kişi kamyonetle gelerek 5-6 çuval molozu çevreye bırakıp uzaklaştı. Vatandaşlarımızdan ricamız, tadilat veya tamirat sırasında çıkan molozları çuvallayarak belediyemizin çağrı merkezini aramalarıdır. Belediyemiz, cüzi bir ücret karşılığında bu atıkları teslim almaktadır. Kaçak döküm yerine belediyemizle iletişime geçilmesini istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Avcılar, Güncel, Çevre, Son Dakika

