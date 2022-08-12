Olay Denizköşkler Mahallesi'nde saat 08.00'da yaşandı. Edinilen bilgilere göre plajda fenalaşan engelli bir vatandaşa yardım için gelen ambulans ekibi plajda kuma battı. Kuma batan araç çıkamayınca itfaiye ekipleri çağırıldı. Olay yerine gelen itfaiye yaklaşık 45 dakikalık uğraşın ardından ambulansı saplandığı yerden çıkardı. - İSTANBUL

Avcılar 'da kumsalda vakaya gelen ambulans kuma batınca itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmayla kurtarıldı.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Avcılar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Avcılar'da kumsalda ambulans kurtarma operasyonu - Son Dakika

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