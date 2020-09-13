AVCILAR'DA MUHTARIN SOSYAL MEDYA ATAĞI; 7 BİN AİLEYE YARDIM ULAŞTIRILDI - Son Dakika

AVCILAR'daki Tahtakale Mahallesi'nin Muhtarı Serkan Vatansever, muhtar azaları ve gönüllülerle birlikte sosyal medyayı aktif olarak kullanarak pandemi döneminde 7 bin aileye koliler dolusu gıda malzemesi veya gıda çekleri ulaştırdı, 2 bin dar gelirli ailenin çocuğu bayramda giydirildi, bin 500 aileye kurban eti ulaştırıldı. Vatansever, Mahallemizin 35 senelik kesimi ile 15 senelik kesimini çok güzel harmanladık. Ispartakule'deki komşularımız ne istediysek sağladılar. dedi.

BURS VERENLER DE OLDU

Tahtakale Mahallesi Muhtarı Serkan Vatansever, yaklaşık 90 bin nüfus ile Avcılar'ın ikinci büyük mahallesi konumunda bulunduklarını söyledi. Vatansever, koronavirüs döneminde zor durumda kalan Tahtakale Mahallesi'nin dar gelirli kesimi için muhtar azaları ve gönüllülerle birlikte sosyal medyayı aktif kullanarak adeta seferberlik başlattıklarını belirterek, şunları anlattı Ispartakule'deki komşularımız çağrılarımıza koşarak yardım etti. Bize sağladıkları destekle Tahtakale muhtarlığı olarak pandemi döneminde 7 bin ailemize erzak gönderdik. Market çeklerini, gıda kolilerini gariban- yardıma muhtaç ailelerimize bunları ulaştırdık. 7 bin aileye erzak dağıtmak muhtarlık olarak ciddi bir rakam. İki bayramda da boş durmadık. 500 çocuğu giydirmek üzere yola çıktık, arkamızda bulduğumuz destekle 2 bin yetim, dar gelirli veya engelli çocuğumuza bayramlıklarını teslim ettik. Kurban Bayramı'nda da 4 gün açıktık. Ispartakule'de oturan komşularımız kestikleri kurbanlarını bize teslim etti. Bunları parçaladık, bölüştürdük 4 gün boyunca 1500 ailemize kurban etlerini evlerine kadar götürerek dağıttık. Mahallemizin 35 senelik kesimi ile 15 senelik kesimini çok güzel harmanladık. Ispartakule'deki komşularımız ne istediysek sağladılar. Sağlanan desteklerle bazı komşularımızın kirasını ödedik. Bazı çocuklarımızın eğitim masraflarını karşıladık. Burs verenler oldu.

NASIL YAPILDI

Muhtar Serkan Vatansever, sosyal medyayı çok aktif kullandıklarını, kısa sürede binlerce komşularının kendilerini takip ettiğini vurgularken, 'Sosyal medya sayesinde pandemi döneminde birlik beraberlik. Çağrılarımıza çığ gibi destek verildi. Yaptığımız çağrılar üzerine; koliler, erzak, market çekleri geldi. Tahtakale Mahallesi'nden Avcılar merkeze yöneldik, oraya da yardımlar ulaştırdık dedi.