Olay saat 10.15 sıralarında Yeşilkent Mahallesi Ardıçlı Caddesi üzerinde yaşandı. Binek araç seyir halindeyken aniden dumanlar çıktı. Dumanları gören kadın sürücü kendisini son anda dışarıya attı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede alev topuna dönen araç itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni bilinmezken araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Otomobil alev topuna döndü: Kadın sürücü son anda kendini dışarı atarak kurtuldu - Son Dakika

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