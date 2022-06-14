Otomobil alev topuna döndü: Kadın sürücü son anda kendini dışarı atarak kurtuldu - Son Dakika
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Otomobil alev topuna döndü: Kadın sürücü son anda kendini dışarı atarak kurtuldu

14.06.2022 11:22

Otomobil alev topuna döndü: Kadın sürücü son anda kendini dışarı atarak kurtulduİSTANBUL Avcılar'da cadde üzerinde seyir halindeki otomobil alev alev yandı.

Otomobil alev topuna döndü: Kadın sürücü son anda kendini dışarı atarak kurtuldu

İSTANBUL Avcılar'da cadde üzerinde seyir halindeki otomobil alev alev yandı. Kadın sürücü kendisini son anda dışarı atarken, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.

Olay saat 10.15 sıralarında Yeşilkent Mahallesi Ardıçlı Caddesi üzerinde yaşandı. Binek araç seyir halindeyken aniden dumanlar çıktı. Dumanları gören kadın sürücü kendisini son anda dışarıya attı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede alev topuna dönen araç itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni bilinmezken araç kullanılamaz hale geldi.

Olayı gören Muharrem İnel isimli vatandaş, " İlk başta duman çıktı. Kendi kendine yandı. Yaralı yoktu" dedi.

Otomobil alev topuna döndü: Kadın sürücü son anda kendini dışarı atarak kurtuldu
Otomobil alev topuna döndü: Kadın sürücü son anda kendini dışarı atarak kurtuldu
Otomobil alev topuna döndü: Kadın sürücü son anda kendini dışarı atarak kurtuldu
Otomobil alev topuna döndü: Kadın sürücü son anda kendini dışarı atarak kurtuldu
Otomobil alev topuna döndü: Kadın sürücü son anda kendini dışarı atarak kurtuldu
Otomobil alev topuna döndü: Kadın sürücü son anda kendini dışarı atarak kurtuldu
Otomobil alev topuna döndü: Kadın sürücü son anda kendini dışarı atarak kurtuldu

YORUMLAR
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Alev topuna dönen otomobilden gelen patlama sesleri korkuttu Alev topuna dönen otomobilden gelen patlama sesleri korkuttu Alev topuna dönen otomobilden gelen patlama sesleri korkuttu Alev topuna dönen otomobilden gelen patlama sesleri korkuttu
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil alev topuna döndü: Kadın sürücü son anda kendini dışarı atarak kurtuldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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